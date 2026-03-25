Ученые ошеломлены: в Камбодже нашли неизвестных ранее животных

Алина Милсент
Наука Обоз
5 минут
3,7 т.
Известняковые пещеры Камбоджи, значительная часть которых до сих пор почти не исследована, простираются на тысячи километров и скрывают множество неизвестных науке форм жизни. Именно эти изолированные экосистемы стали местом нового важного открытия, которое уже привлекло внимание ученых.

При обследовании пещер в северо-западной провинции Баттамбанг исследователи обнаружили ряд видов, которые ранее не были описаны наукой. Среди них – бирюзовая гадюка, летучая змея, несколько гекконов, две микроскопические улитки и две многоножки. Детали рассказало издание CNN.

Камбоджийский карстовый ландшафт состоит из изолированных друг от друга известняковых возвышенностей и пещер. Карстом называют рельеф, формирующийся в результате разрушения горных пород, когда возникают большие пещерные источники, исчезнувшие потоки и карстовые впадины.

Каждый холм и каждая пещера в такой среде фактически существуют как отдельная "островная лаборатория" эволюции. Именно там формируются уникальные формы жизни, приспосабливающиеся к своей узкой среде обитания. Исследование возглавляла британская природоохранная организация Fauna & Flora совместно с Министерством окружающей среды Камбоджи и полевыми экспертами.

Эволюционный биолог Ли Грисмер, профессор биологии Калифорнийского университета Ла-Сьерра, который поддерживал работу команды, объяснил, что каждое такое место можно воспринимать как отдельную картину биоразнообразия. По его словам, это можно представить как "собственную зарисовку биоразнообразия, где природа снова и снова самостоятельно проводит один и тот же эксперимент".

По словам Грисмера, ученые посещают эти отдельные локации, анализируют ДНК видов и смотрят, как именно проходил этот "эксперимент". Одни животные оказываются похожими между собой, другие – заметно различаются, и именно такой анализ помогает понять, какие силы управляют эволюцией.

Например, во время полевых работ в 2024 году исследователи обнаружили один вид полосатого кривопалого геккона Кампинг-Пой – Cyrtodactylus kampingpoiensis. В то же время они зафиксировали четыре разные популяции этого вида, которые эволюционируют по-разному.

"Если мы действительно хотим сохранить биоразнообразие на этой планете, мы должны понимать, что именно там существует. Мы не можем защитить то, о существовании чего не знаем", – объяснил ученый.

Животные, которым грозит исчезновение

Во время последнего обследования в этом же ландшафте были зафиксированы и глобально уязвимые виды. Среди них – зондский панголин, зеленый павлин, длиннохвостая макака и северная свинохвостая макака.

Гадюка и три новых вида гекконов еще проходят процедуру официального описания и получения научных названий. Другие находки уже были признаны в рамках исследования биоразнообразия, которое охватило 64 пещеры на 10 холмах в период с ноября 2023 года по июль 2025 года. Результаты этого обследования обнародовали в новом отчете.

Биолог по охране природы Пабло Синовас возглавлял команду Fauna & Flora в Камбодже и работал вместе с местными исследователями. Днем они изучали рельеф местности, а ночью, когда змеи и гекконы становятся самыми активными и выходят из укрытий, искали животных в полевых условиях.

По его словам, после захода солнца команда часами передвигалась по острому каменистому рельефу с фонарями, заглядывая в каждую щель, в пещеры, под камни, на ветки и в растительность. Исследователи фактически проверяли все вокруг, чтобы не пропустить ни одного живого существа.

В некоторых пещерах региона обитает до миллиона летучих мышей, однако в пещеры с большими колониями ученые не заходили из-за рисков для здоровья. Отчет отмечает, что карстовые ландшафты занимают около 9% территории Камбоджи – это примерно 20 тысяч квадратных километров, и значительная их часть до сих пор остается почти неизвестной науке. Только на одном карстовом холме в районе Банан провинции Баттамбанг было зарегистрировано 14 пещер, которые ранее вообще не обследовались.

Синовас признал, что нынешние результаты – начало большой работы. По его словам, исследователи пока что лишь "скользнули по поверхности" того биоразнообразия, которое еще ждет открытия в экосистемах Камбоджи.

Культурное значение пещер

В отчете также отмечается, что многие пещеры в этом регионе используются как святыни, места для медитации и различных ритуалов. Кроме того, их посещают туристы и паломники.

Несмотря на важность этих территорий, карстовые среды находятся под серьезной угрозой. Среди основных рисков называют плохо спланированную добычу сырья для цемента, чрезмерный туризм, охоту на диких животных, вырубку лесов и лесные пожары.

Синовас объяснил, что спрос на цемент растет, а карстовый известняк является ценным сырьем для его производства. Однако разрушение мест, где обитают узкоспециализированные виды, может автоматически привести к их исчезновению, особенно если эти виды больше нигде не встречаются. В некоторых случаях это может означать потерю даже тех животных, которые еще не были официально описаны наукой.

По словам Синоваса, исследователи уже работают вместе с правительством, чтобы эти важные природные территории были лучше защищены. Сейчас идут обсуждения о предоставлении этой местности определенного охранного статуса, чтобы сохранить ее для будущего.

Ученые подчеркивают: новые открытия в Камбодже – напоминание о том, сколько неизвестного до сих пор хранит природа. И одновременно это предупреждение, что часть этого можно потерять еще до того, как его успеют изучить.

