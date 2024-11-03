Искусственный интеллект показал, как выглядят лица 'типичных предателей'. Фото

Искусственный интеллект сгенерировал лицо, показывающее, как выглядит типичный предатель. Скандальное исследование было проведено с помощью онлайн-опроса.

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Целью исследования было определить общие черты предателей и мошенников. Затем результаты были переданы в генератор изображений на основе искусственного интеллекта, чтобы создать "фотографическое" изображение обычного мошенника, пишет NY Post.

На изображении искусственного интеллекта были изображены мужчины лет 40 с серо-голубыми глазами, малым количеством волос или совсем без них и морщинами. Добавьте к этому маленькие губы и большой нос, и вы получите идеальный образ мужа, который изменяет своей жене согласно исследованию.

Что же касается женщины-изменницы, то, согласно изображению от ИИ, она имеет возраст около пятидесяти лет, темные волосы, маленький нос и средние губы.

"Наше исследование показало, что чуть меньше половины (41%) людей знакомы с болезненным предательством, поэтому, возможно, многие идентифицируют себя с характеристиками на этих изображениях", – сказала Рози Маскел, старший менеджер по маркетингу компании, которая провела исследование.

Однако, возможно, профиль мужчины-предателя был более точным, учитывая больший размер выборки. Исследование показало, что мужчины гораздо чаще изменяют, чем женщины: 35% мужчин признались, что изменяли по крайней мере один раз раньше по сравнению с только 24% женщин.

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