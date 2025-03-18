Ученые обнаружили 'истинное происхождение жизни' на Земле

Новое исследование ученых из Стэнфордского университета (США) показало, что жизнь на Земле, возможно, началась благодаря "микромолниям". По словам ученых, они образуются, когда капли воды из разбитых волн сталкиваются и распадаются.

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Чтобы исследовать это явление, ученые создали микроскопические электрические заряды в лаборатории и смешали их с газами, обнаруженными в ранней атмосфере, пишет MailOnline. Эта комбинация образовала цепи органических атомов (молекул), включая строительные блоки ДНК.

До этого времени существовала гипотеза Миллера-Юри 1952 года – американских химиков Стэнли Миллера и Гарольда Юри, суть которой в том, что бесчисленные удары молний из древнейших облаков над поверхностью Земли производили электричество для жизнедеятельного события примерно 3,5 миллиарда лет назад. Тем не менее у нее было много недостатков, в том числе тот факт, что молния встречается очень редко, поэтому ученым трудно поверить, что было достаточно ударов, чтобы обеспечить животворной энергией весь океан.

Но новая теория "микромолний" открывает двери к тому, что эти химические реакции происходили постоянно и везде, где находилась вода на доисторической Земле.

"На ранней Земле брызги воды были повсюду – в щелях или на скалах, и они могли накапливаться и вызвать эту химическую реакцию", – комментирует исследование профессор Ричард Зейр из Стэнфордской школы гуманитарных и естественных наук.

Предыдущие исследования показали, что ранняя атмосфера Земли предположительно содержала набор различных химических веществ, включая углекислый газ (CO₂), азот (N₂), метан, аммиак и водород. Некоторые из этих исследований показали, что атмосфера была преимущественно смесью CO₂-N₂ с меньшим количеством метана и аммиака. Это включает в себя и гипотезу Миллера-Юри.

И теперь, 70 лет спустя, команда профессора Зейра обнаружила, что одним из органических веществ, образованных микромолнией, был урацил – органическая молекула с углерод-азотными связями. По словам ученого, углерод-азотные связи являются важным ингредиентом соединений, составляющих сегодня живые существа, включая белки, ферменты и хлорофилл.

Урацил является одним из ключевых компонентов как ДНК, так и РНК, схем, содержащих всю вашу генетическую информацию. В частности, урацил является одним из четырех нуклеотидных оснований РНК, одноцепочечного генетического материала, действующего как молекулярный помощник для ДНК. Между тем ДНК – это двухцепочечный водоворот генетического материала, содержащий инструкции для работы всех клеток организма.

Выявление строительных блоков жизни после этого чрезвычайного процесса, похоже, доказывает, что, вероятно, не удары молнии или метеорит отложили органический материал на Земле более трех миллиардов лет назад – он все это время находился в воде.

Итак, откуда в доисторической воде бралось электричество? Зейр и его команда обнаружили разные типы образовавшихся зарядов, когда вода распадалась под действием брызг или всплесков. В частности, большие капли часто несли положительный заряд, тогда как очень маленькие капли – отрицательные.

Обычно все атомы воды имеют одинаковое количество протонов и электронов. Однако разные заряды являются результатом того, что брызгающая вода теряет или получает разное количество электронов, когда они становятся маленькими капельками.

То есть когда волна врезается в берег или капли брызгают с водопада, частицы воды теряют электроны (становятся положительно заряженными) или получают электроны (становятся отрицательно заряженными), когда они расщепляются на меньшие капли.

Во время нового исследования ученые использовали высокоскоростные камеры для обнаружения искр электричества, когда две противоположно заряженные капли приближались друг к другу, образуя микромолнии. Профессор объяснил, что, несмотря на то, что искры невозможно увидеть невооруженным глазом, они несут много энергии.

В ходе эксперимента, посылая брызги воды в смесь газов азота, метана, углекислого газа и аммиака, образовались три органических соединения. К ним относятся цианид водорода, аминокислота под названием глицин и урацил.

"Обычно мы думаем что вода не вредна, но когда ее разделить на маленькие капельки, она становится очень реактивной", – добавил ученый, и объяснил, что разбиваемые волны или водопады являются настоящими источниками жизни.

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