Ученые обнаружили связь между качеством спермы и продолжительностью жизни

Исследования показывают, что сперма играет значительную роль в продолжительности жизни мужчины. Эксперты утверждают, что представители сильного пола с качественной спермой живут подольше.

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Датские ученые проанализировали образцы почти 80 000 мужчин и обнаружили, что те, кто производил более 120 миллионов подвижных сперматозоидов на эякулят, жили на два-три года дольше тех, кто производил менее 5 миллионов. Обладатели качественной спермы жили в среднем до 80,3 лет по сравнению с 77,6 годами у тех, кто имел более низкое качество спермы, пишет TheGuardian.

"Действительно, чем лучше качество спермы, тем дольше живет мужчина", – сказала эпидемиологиня из университетской больницы Копенгагена Лерке Прискорн, которая проводила исследования вместе с доктором Нильсом Йоргенсеном, андрологом больницы.

Это открытие свидетельствует о том, что качество спермы отражает общее состояние здоровья мужчины и вероятность того, что он подвергнется болезням позже в жизни. По каждому показателю качества спермы, который исследователи проверяли, более низкое качество было связано с более ранней смертью.

По словам ученых, в образцах оценивали объем спермы, концентрацию и форму сперматозоидов, а также их долю подвижных.

Используя национальные реестры, исследователи отслеживали здоровье мужчин в течение 50 лет после анализов спермы. За этот период было 8600 смертей, что составляет 11% в группе.

Связь между плохим качеством спермы и более ранней смертью не объясняется никакими заболеваниями, диагностированными за десять лет до тестирования, ни уровнем образования мужчин, часто отражающим социально-экономический статус и в определенной степени факторы образа жизни, такие как курение, диета или физические упражнения, говорят специалисты.

Теперь исследователи хотят выяснить, какие заболевания чаще встречаются у мужчин с плохим качеством спермы. Если будут выявлены некоторые заболевания, врачи могут посоветовать профилактические действия, если анализ спермы покажет, что они находятся в группе риска.

Профессор андрологии из Университета Манчестера Аллан Пэйси сказал, что новое исследование дополнило предыдущие, свидетельствующие о том, что мужчины с плохим качеством спермы имеют повышенный риск ухудшения здоровья или ранней смерти.

"Пока никто не придумал удовлетворительного объяснения этому", – сказал Пэйси.

Ученые предполагают, что, возможно, неизвестная проблема со здоровьем на раннем этапе жизни приводит как к ухудшению качества спермы у молодых мужчин, так и к ухудшению здоровья в дальнейшем.

"Важно, чтобы мужчины с плохой спермой не паниковали, но они должны воспользоваться случаем, чтобы обсудить любые проблемы со своим специалистом по фертильности или семейным врачом", – подытожили исследователи.

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