Ученые назвали самый трудный возраст в жизни человека: это не 35 лет, как говорил Том Хэнкс

Американский актер и продюсер Том Хэнкс считает, что уже пережил свой сложный возраст. По его мнению, это 35 лет, когда организм начинает стареть.

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Несмотря на то, что научных исследований последствий достижения 35 летия мало, эксперты не согласны с мнением актера. Стив Гоффманн, профессор компьютерной биологии в Институте старения Лейбница в Йене (Германия), говорит, что самым тяжелым возрастом в жизни является период где-то между 45 и 50 годами, пишет MailOnline.

По словам ученого, эпидемиологические данные говорят о том, что уровень заболеваемости большинством возрастных заболеваний и нарушений начинается не в 35 лет, а примерно через 10-15 лет. Однако он не также уточняет тот факт, что сегодня существует много дискуссий о том, когда именно начинается процесс биологического старения.

"Некоторые исследователи утверждают, что биологическое старение, по крайней мере, в некоторых частях нашего тела, может начаться еще до рождения. Другие говорят, что это начинает действовать только после достижения половой зрелости", – говорит он.

Профессор Гоффманн также подчеркнул, что старение – это очень индивидуальный процесс, на который влияют многие факторы, такие как генетика, уровень стресса, еда и курение.

Недавно учёные провели очередное исследование, в результате которого обнаружили две значительные волны внезапных возрастных изменений у людей. Команда авторов под руководством доктора Майкла Снайдера из Стэнфордского университета проанализировала образцы 108 здоровых людей в возрасте от 25 до 75 лет.

Они выяснили, что возрастные изменения, включая замедление обмена веществ и повышенную предрасположенность к заболеваниям, демонстрируют значительные пики как в 44, так и в 60 лет. Однако это не исключает существования дополнительных волн старения, например, в возрасте 30-35 лет, как говорит Том Хэнкс.

"Метаболизм останавливается, сила тяжести начинает разрушать вас, ваши кости начинают изнашиваться, вы стоите по-другому", – описывает себя в 35-летнем возрасте актер, которому сейчас уже 68 лет. И добавляет, что сейчас он чувствует себя в лучшей форме, чем тогда: "Мои дети выросли, я регулярно занимаюсь спортом и могу правильно питаться. В 35 лет таких возможностей не было – жизнь такая обуза".

Заявление актера отозвалось многим пользователям соцсети, которым сейчас 35 лет. Они заметили, что чувствуют то же самое и соглашаются с мнением Том Хэнкса:

"Это возраст, когда люди часто жонглируют такими важными обязанностями, как создание семьи, карьерное давление и финансовые обязательства, оставляющие мало места для личного здоровья и ухода за собой".

"Том Хэнкс считает, что ты устаешь в 35 лет. Я могу делать больше отжиманий в свои 50 лет, чем я мог, когда мне было 35".

Но есть и комментарии, где пользователи постарше пишут о том, что они сейчас приближаются к возрасту 70-ти лет, и не согласны, что чувствуют себя лучше:

"В 35 я был на два размера меньше, не чувствовал абсолютно никакой боли, имел гораздо больше денег и в общем был счастливее".

"Сейчас мне 69, я на пенсии, я на два размера больше, одинока, физически разваливаюсь. В течение года появились проблемы с коленями".

Профессор анатомии в медицинской школе Брайтона и Сассекса, Клер Смит также поддерживает мнение коллеги профессора Хоффмана и говорит, что на наше состояние вливает очень много факторов, в основном то, как человек относится к своему здоровью в любом возрасте.

"Наши тела – это сложные системы, и в клетках нашего тела происходят нормальные повреждения или ошибки. Когда мы младше, наш организм более способен их восстанавливать, но со временем повреждения и способность к восстановлению увеличиваются, и это то, что мы тогда воспринимаем как признаки старение", – объясняет она. Также Смит добавила, что, то, как реагирует организм, частично связано с генетикой, а частично с факторами нашей жизни, такими как диета.

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