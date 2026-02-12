Ученые назвали место в Солнечной системе, где может быть внеземная жизнь. Фото

Ученые снова обратили внимание на дальние уголки Солнечной системы в поисках внеземной жизни. На этот раз в центре внимания оказался спутник Урана Миранда, который ранее считался холодным и геологически неактивным телом. Новые научные данные свидетельствуют, что под его ледяной поверхностью может скрываться океан жидкой воды.

Результаты исследования опубликовали в профессиональном издании The Planetary Science Journal. Ученые отмечают, что обнаружение воды на таких отдаленных объектах является чрезвычайно сложной задачей, ведь Миранда расположена за сотни миллионов километров от Земли. Впрочем,анализ имеющихся данных позволил сделать неожиданные выводы.

Ключевую роль в работе сыграл планетолог Том Нордхайм из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса. По его словам, сама возможность существования океана внутри такого небольшого спутника выглядит крайне необычной и заставляет пересмотреть представления об эволюции ледяных тел, пишет earth.com.

Спутник Урана Миранда

Миранда привлекла внимание еще в 1986 году, когда космический аппарат NASA Voyager 2 передал ее первые снимки крупным планом. Поверхность спутника поразила ученых хаотичным ландшафтом с глубокими бороздами, высокими скалами и загадочными образованиями, известными как короны. Такая "лоскутная" структура долгое время оставалась без четкого объяснения.

Не менее загадочным является и сам Уран – планета, вращающаяся фактически "на боку". Из-за чрезвычайного наклона оси ее полюса десятилетиями находятся либо под солнечным светом, либо в полной темноте. Ученые предполагают, что такое состояние могло возникнуть после гигантского столкновения на ранних этапах формирования планеты.

Уран имеет по меньшей мере 27 спутников и систему слабых колец, а его атмосфера богата водой, аммиаком и метаном. Именно метан придает планете характерный сине-зеленый оттенок. Несмотря на открытие еще в XVIII веке, Уран до сих пор остается одной из наименее исследованных планет.

Скрытый океан и шанс на жизнь

К исследованию Миранды присоединились также аспирант Калеб Стром и планетолог Алекс Паттофф. Команда проанализировала архивные снимки Voyager 2 и применила современное компьютерное моделирование, чтобы воссоздать геологическое прошлое спутника. Это позволило оценить возможное внутреннее строение Миранды.

По подсчетам ученых, примерно 100-500 миллионов лет назад под ледяной корой спутника мог существовать океан глубиной более 60 миль. Его удержанию в жидком состоянии, вероятно, способствовали приливные силы – гравитационное взаимодействие Миранды с другими спутниками Урана, создававшее внутреннее тепло.

Исследователи не исключают, что часть этого океана может сохраняться и сегодня. На это указывает отсутствие признаков полного промерзания недр, которые должны были бы отразиться на поверхности. Если предположения подтвердятся, Миранда присоединится к перечню "океанических миров" Солнечной системы.

Ученые отмечают, что для окончательных выводов нужны новые космические миссии к Урану. Впрочем, уже сейчас Миранда рассматривается как неожиданно перспективный объект в поисках внеземной жизни, наряду с такими известными целями, как спутник Сатурна Энцелад.

