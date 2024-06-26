Солнечное пятно в третий раз повернулось в сторону Земли: чем это чревато для человечества

Пятно на Солнце, которое ухудшает людям самочувствие и передачу радиосигналов на Земле, повернулось в ее сторону. Оно уже создало одну мощную вспышку и пугает следующими.

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Хотя это солнечное пятно имеет меньший размер, чем раньше, все же оно вызвало вспышку мощного класса. Опасность его заключается в том, что оно почти полностью устремлено в сторону Земли, пишет Space.com.

Солнечные пятна – это гиперактивные регионы на Солнце. И хотя ученые отмечают, что солнечные пятна – это обычное явление, но когда Солнце приближается к пику своей активности, возникает все больше вспышек мощных классов – М и Х, хорошо ощутимых на Земле.

С каждым новым появлением солнечного пятна ученые меняют ему название. Сначала ученые называли его AR3664, затем – AR3697, а теперь дали название AR3723.

Это гиперактивное солнечное пятно уже неоднократно отвечало за колоссальные геомагнитные штормы. Например, то, которое было в мае 2024 года, спровоцировала серию мощных солнечных вспышек, которые привели к появлению на Земле очень сильной геомагнитной бури уровня G5. Такую мощность ученые не наблюдали уже несколько лет.

Солнечные вспышки вызывают появление на Земле северного сияния, которое в мае могли наблюдать даже жители Украины, для наших регионов ето уникальное явление.

Однако метеозависимые люди во время солнечных вспышек испытывают ухудшение самочувствия.

Новое третье появление этого солнечного пятна почти полностью направлено в сторону Земли. Несмотря на то, что его размер меньше, чем раньше, все же возникла вспышка класса М. Ученые объясняют, что это извержение было всего в нескольких пунктах от классификации Х, то есть самого мощного класса солнечных вспышек.

"Так близко, но далеко! Новая область солнечного пятна на юго-восточном лимбе повлекла за собой вспышку M9.7 (лишь на 3% меньше вспышки Х)", – написал физик Кейт Стронг в сообщении в социальной сети X (бывший Twitter).

Новая вспышка была зафиксирована космическими аппаратами 23 июня 2024 года. И в результате этой солнечной активности в Западной Европе и Африке на время отключилась коротковолновая радиосвязь.

Ученые успокаивают, что перебои с радиосигналами являются обычным явлением после мощных солнечных вспышек. Ведь происходит сильное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, попадающее в атмосферу Земли. Это излучение ионизирует газы в верхней части атмосферы планеты, поэтому высокочастотным радиосигналам сложно перемещаться. Так что радиоволны, которые теряют свою энергию и связь, прерываются полностью или сильно ухудшают передачу сигала.

Кстати, предыдущее Солнечное пятно с названием AR3697 имело 28 вспышек класса М и 6 вспышек класса Х. Тогда это привело к отключению радио в Западной Европе и Восточной части Соединенных Штатов.

Ученые считают, что когда это солнечное пятно в ближайшие дни будет полностью направлено в сторону нашей планеты, то можно ожидать появления сверхмощных солнечных вспышек.

Период обращения Солнца в среднем составляет 27 дней. Это означает, что Земля может видеть определенную активную область раскаленной звезды в течение двух недель, прежде чем вернется над западным краем Солнца.

OBOZ.UA писал о ярком космическом взрыве.

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