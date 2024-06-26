УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Солнечное пятно в третий раз повернулось в сторону Земли: чем это чревато для человечества

Инна Василюк
Наука Обоз
3 минуты
768
Солнечное пятно в третий раз повернулось в сторону Земли: чем это чревато для человечества

Пятно на Солнце, которое ухудшает людям самочувствие и передачу радиосигналов на Земле, повернулось в ее сторону. Оно уже создало одну мощную вспышку и пугает следующими.

Видео дня

Хотя это солнечное пятно имеет меньший размер, чем раньше, все же оно вызвало вспышку мощного класса. Опасность его заключается в том, что оно почти полностью устремлено в сторону Земли, пишет Space.com.

Солнечное пятно в третий раз повернулось в сторону Земли: чем это чревато для человечества

Солнечные пятна – это гиперактивные регионы на Солнце. И хотя ученые отмечают, что солнечные пятна – это обычное явление, но когда Солнце приближается к пику своей активности, возникает все больше вспышек мощных классов – М и Х, хорошо ощутимых на Земле.

С каждым новым появлением солнечного пятна ученые меняют ему название. Сначала ученые называли его AR3664, затем – AR3697, а теперь дали название AR3723.

Солнечное пятно в третий раз повернулось в сторону Земли: чем это чревато для человечества

Это гиперактивное солнечное пятно уже неоднократно отвечало за колоссальные геомагнитные штормы. Например, то, которое было в мае 2024 года, спровоцировала серию мощных солнечных вспышек, которые привели к появлению на Земле очень сильной геомагнитной бури уровня G5. Такую мощность ученые не наблюдали уже несколько лет.

Солнечные вспышки вызывают появление на Земле северного сияния, которое в мае могли наблюдать даже жители Украины, для наших регионов ето уникальное явление.

Солнечное пятно в третий раз повернулось в сторону Земли: чем это чревато для человечества

Однако метеозависимые люди во время солнечных вспышек испытывают ухудшение самочувствия.

Солнечное пятно в третий раз повернулось в сторону Земли: чем это чревато для человечества

Новое третье появление этого солнечного пятна почти полностью направлено в сторону Земли. Несмотря на то, что его размер меньше, чем раньше, все же возникла вспышка класса М. Ученые объясняют, что это извержение было всего в нескольких пунктах от классификации Х, то есть самого мощного класса солнечных вспышек.

Солнечное пятно в третий раз повернулось в сторону Земли: чем это чревато для человечества

"Так близко, но далеко! Новая область солнечного пятна на юго-восточном лимбе повлекла за собой вспышку M9.7 (лишь на 3% меньше вспышки Х)", – написал физик Кейт Стронг в сообщении в социальной сети X (бывший Twitter).

Новая вспышка была зафиксирована космическими аппаратами 23 июня 2024 года. И в результате этой солнечной активности в Западной Европе и Африке на время отключилась коротковолновая радиосвязь.

Солнечное пятно в третий раз повернулось в сторону Земли: чем это чревато для человечества

Ученые успокаивают, что перебои с радиосигналами являются обычным явлением после мощных солнечных вспышек. Ведь происходит сильное рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, попадающее в атмосферу Земли. Это излучение ионизирует газы в верхней части атмосферы планеты, поэтому высокочастотным радиосигналам сложно перемещаться. Так что радиоволны, которые теряют свою энергию и связь, прерываются полностью или сильно ухудшают передачу сигала.

Кстати, предыдущее Солнечное пятно с названием AR3697 имело 28 вспышек класса М и 6 вспышек класса Х. Тогда это привело к отключению радио в Западной Европе и Восточной части Соединенных Штатов.

Ученые считают, что когда это солнечное пятно в ближайшие дни будет полностью направлено в сторону нашей планеты, то можно ожидать появления сверхмощных солнечных вспышек.

Период обращения Солнца в среднем составляет 27 дней. Это означает, что Земля может видеть определенную активную область раскаленной звезды в течение двух недель, прежде чем вернется над западным краем Солнца.

OBOZ.UA писал о ярком космическом взрыве.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!