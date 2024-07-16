На Солнце произошла мощная вспышка класса Х: в нескольких регионах Земли исчезла радиосвязь

На поверхности Солнца произошла чрезвычайно мощная вспышка класса X. Она вызвала отключение радиосвязи в Австралии, Юго-Восточной Азии и Японии.

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Сильная вспышка от солнечного пятна AR3738 произошла 13 июля в 22:34. Обсерватории солнечной динамики NASA удалось зафиксировать удивительную сцену из космоса, пишет Space.com.

Солнечные вспышки – это извержение с поверхности Солнца, высвобождающее мощные всплески электромагнитного излучения. Эти вспышки появляются, когда выделяется магнитная энергия, скопленная в солнечной атмосфере. По мощности их делят на разные классы, где X является сильнейшим из всех.

Последняя кратковременная вспышка не повлекла за собой выброс корональной массы (CME), то есть большого выброса плазмы и магнитного поля от солнца.

Солнечный физик Кит Стронг, следивший за признаками CME от недавних извержений, сказал, что, "вряд ли будет какая-то геомагнитная активность в результате этой вспышки на Солнце". Однако она вызвала отключение коротковолнового радио в Австралии, Юго-Восточной Азии и Японии вскоре После извержения. Эти отключения являются обычным явлением после мощных солнечных вспышек.

Радиация от солнечных вспышек движется к Земле со скоростью света и ионизирует (электрически заряжает) верхние слои атмосферы по прибытии. Эта ионизация создает более плотную среду для прохождения высокочастотных коротковолновых радиосигналов, что облегчает связь на больших расстояниях. Когда радиоволны взаимодействуют с электронами в ионизированных слоях, они теряют энергию из-за увеличения столкновений, что может ухудшить или полностью поглотить радиосигналы.

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