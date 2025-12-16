Ученые нашли странные огромные туннели, которые не мог сделать человек

В Южной Америке ученые сделали открытие, которое заставило по-новому посмотреть на прошлое континента. Под холмами Бразилии и Аргентины обнаружили огромные тоннели, вырубленные в твердой породе.

Их размеры и форма не соответствуют никаким известным человеческим сооружениям. Исследователи также исключили естественные геологические процессы как причину их появления. Тоннели не напоминают ни пещеры, ни шахты. Ученые убеждены: эти подземные коридоры создало живое существо. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

Многие из обнаруженных ходов простираются более чем на полкилометра и имеют такую высоту, что взрослый человек может идти по ним, не наклоняясь. Они не повторяют русел рек и не имеют характерных признаков эрозии. Внутри часто встречаются разветвления и плавные подъемы и спуски. Такая структура больше напоминает намеренно созданную систему укрытий. Именно это и натолкнуло ученых на поиск биологического объяснения.

Отмечается, что за последние десять лет исследователи нанесли на карту более полутора тысяч подобных нор на юге и юго-востоке Бразилии. Многие из них вырезаны в песчанике, уплотненных песках или выветренных вулканических породах. Это материалы, которые трудно поддаются даже современной технике. На стенах тоннелей четко видны длинные параллельные царапины. Они выглядят как следы мощных когтей.

Исследование возглавил геолог Генрих Франк из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул. Он изучает так называемые палеоноры — ископаемые туннели, созданные вымершими животными. По словам ученого, некоторые ходы расширялись и использовались многократно, о чем свидетельствуют обвалы и наслоения. Такие детали указывают на длительное и системное использование подземного пространства. Это еще больше отдаляет версию случайного происхождения.

Сравнив размеры тоннелей и форму следов на их стенах с окаменелостями, ученые сузили круг возможных "строителей". Самые большие норы достигают почти двух метров в ширину и высоту. Такие параметры соответствуют лишь нескольким видам древних животных. Наиболее вероятными кандидатами стали гигантские наземные ленивцы. Их длинные изогнутые когти хорошо совпадают с характером царапин.

Особое внимание исследователи обращают на вид Megatherium — одного из крупнейших млекопитающих ледникового периода. Эти животные весили до четырех тонн и достигали почти четырех метров в высоту. Мощные передние конечности позволяли им эффективно рыть почву и мягкую породу. Вероятно, такие ленивцы создавали подземные укрытия в течение многих поколений. Туннели служили им убежищем и местом отдыха.

Возраст этих подземных сооружений относят к плейстоцену — периоду, когда в Америке уже жили люди. Археологические находки свидетельствуют, что люди могли преследовать и даже охотиться на гигантских ленивцев. В таком случае длинные норы могли быть способом защиты от хищников и охотников. Под землей животные также спасались от жары и холода. Это делает тоннели важным элементом их стратегии выживания.

Палеоноры имеют особую ценность для науки, ведь хранят информацию о поведении, а не только о внешнем виде животных. Форма ходов, направления движения и следы на стенах рассказывают больше, чем сами кости. Вместе с другими следовыми окаменелостями они помогают воссоздать древние экосистемы. Благодаря этим данным ученые лучше понимают, где и как жили гигантские ленивцы. Это также проливает свет на их влияние на ландшафт.

Исследователи отмечают, что исчезновение мегафауны существенно изменило почвы и растительность Южной Америки. Дальнейшее изучение тоннелей поможет связать эти изменения с деятельностью вымерших животных. Гигантские подземные коридоры уже не считают странной аномалией. Они стали важным свидетельством взаимодействия природы, животных и человека в ледниковую эпоху.

