Ученые NASA назвали страны, которые могут пострадать от астероида 'убийца городов'

Прогнозы Европейского космического агентства (ESA) показывают, что путь астероида "убийца городов" может пересечь орбиту Земли на Рождество 2032 года. Ученые NASA назвали страны, которые могут пострадать от столкновения.

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Среди стран возможной линии огня – Индия, Пакистан, Бангладеш, Эфиопия, Судан. Нигерия, Венесуэла, Колумбия и Эквадор. Однако жителям этих стран пока не стоит паниковать, ведь вероятность столкновения составляет чуть больше двух процентов,пишет TheSun.

Астрономы говорят, что астероид 2024 года YRA имеет ширину от 40 до 100 метров, и он образует в земной коре кратер размером с город. Именно поэтому его называют "убийцей городов".

Когда его обнаружили, гигантский валун поднялся во главу угла в списке рисков столкновения NASA, и уровень его угрозы лишь повысился с последующими расчетами.

Астероид 2024 YRA мог бы разорвать атмосферу со скоростью более 61 000 километров в час и повлечь больше разрушений, чем 100 ядерных бомб.

Инженер проекта NASA Catalina Sky Survey Дэвид Ранкин нарисовал "коридор риска", показывающий канал, где космический камень может приземлиться.

Расчеты ученых предполагают, что астероид, вероятно, попадет где-нибудь в полосу, простирающуюся от вершины Южной Америки через Тихий океан, через южную Азию, Аравийское море и Африку. Где именно он ударится в пределах этой полосы, будет зависеть от вращения Земли.

На линии огня могут оказаться Индия, Пакистан, Бангладеш, Эфиопия, Судан. Нигерия, Венесуэла, Колумбия и Эквадор. Но NASA отмечает, что паниковать не стоит, ведь вероятность столкновения пока слишком мала.

По словам экспертов, данные об астероиде 2024 года YRA постоянно меняются, поскольку его путь чрезвычайно изменчив.

Агентства со всего мира готовят программы защиты планеты для подготовки к отклонению астероида, если это потребуется.

Отдел специальных проектов Государственного департамента науки и технологий Китая опубликовал объявление о работе над проектом "планетарной защиты". Они взяли на себя усовершенствование мониторинга астероидов и создание системы раннего предупреждения.

Из-за роста беспокойства по поводу вероятности столкновения с космическим камнем исследователи предлагают различные методы отклонения нежелательного удара, включая солнечные лазеры, ядерные бомбы или, скорее всего, кинетические ударные элементы.

Ранее OBOZ.UA писал, что "разрушающий города" астероид может врезаться в Землю. А также сообщал, что NASA приняло экстренное решение по астероиду – "убийцы городов".

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