'Разрушающий города' астероид может врезаться в Землю: ученые назвали дату Х

Ученые предупредили, что недавно открытый "разрушающий города" астероид может врезаться в Землю в ближайшее десятилетие. Космический камень, названный 2024 YR4, имеет ширину 60 метров.

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По последним подсчетам, вероятность опасного астероида с нашей планетой составляет 1,2 процента. Это время Х состоится 22 декабря 2032, пишет DailyMail.

По словам исследователей, астероид 2024 года YR4, который астрономы открыли в прошлом году, примерно такого же размера, как Тунгусский метеорит, повлекший наиболее взрывной удар в истории человечества, когда он прошел сквозь атмосферу Земли в 1908 году, убив трех человек.

Напомним, что тогдашний космический камень взорвался в воздухе над Сибирью так называемым "воздушным взрывом". Этот удар, эквивалентный взрыву 50 миллионов тонн тротила, свалил примерно 80 миллионов деревьев на территории более 22 000 км². Трудно представить, чем бы это закончилось, если бы метеорит упал на густонаселенный город, говорят специалисты.

Ученые отмечают, что 22 декабря 2032 года астероид 2024 года YR4 приблизится к нашей планете примерно на 106000 километров. Но орбитальная неопределенность может повысить возможность прямого столкновения с Землей от одного до 1,2 процента.

Астероид 2024 года YR4 сразу возглавил автоматический список рисков NASA Sentry, классифицирующий известные околоземные объекты (NEO) по вероятности их столкновения с нашей планетой. Но вероятность того, что этот астероид упадет на нашу планету, низка. И даже в том маловероятном случае ученые не уверены, какой вред это нанесет.

Это потому, что сила его влияния будет зависеть от неизвестных аспектов его состава и более уточненной оценки его размера, говорят эксперты. "Вероятность столкновения все еще очень низка, и наиболее вероятным результатом будет близкий к нам камень", – сказал исследователь астероидов Дэвид Ранкин.

Он добавил, что нынешний "коридор риска" или географическая зона, куда вероятнее всего упадет астероид, лежит от Южной Америки через Атлантический океан до Африки к югу от Сахары. Но эта зона может измениться благодаря новым наблюдениям и лучшим расчетам орбиты, сказал Ранкин.

Когда 2024 YR4 определен как потенциальная угроза, ученые будут наблюдать за ним до 2032 года.

OBOZ.UA ранее писал, что NASA нашло молекулы для жизни на астероиде в миллионах километров от Земли.

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