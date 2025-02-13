NASA приняло экстренное решение относительно астероида – 'убийцы городов', направляющегося к Земле

Астрономы NASA внимательно следят за астероидом 2024 года YR4, который называют "убийцей городов". Вероятность его столкновения с нашей планетой в 2032 году продолжает расти.

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Астероид в ширину 60 метров и примерно такого же размера, как статуя Свободы или Биг-Бен, сейчас имеет 2,3% шансов столкнуться с Землей. Космическое агентство заручилось помощью телескопа Джеймса Уэбба, чтобы изучить YR4 и оценить, какой ущерб он нанес при ударе, пишет Metro.

Исходя из текущих расчетов, удар YR4 может быть примерно эквивалентен удару Тунгусского астероида, который сравнил 2150 квадратных километров сибирского леса в 1908 году. Однако первые оценки размера астероида могут оказаться неверными.

В настоящее время размеры астероидов ученые прогнозируют, используя мощные телескопы для измерения света, отраженного от их поверхности. В общем, чем больше астероид, тем ярче он будет выглядеть, но это не всегда так. Точный размер небесных тел может быть неясным, поскольку всем наземным телескопам приходится бороться с земной атмосферой, которая искажает и искажает проходящий сквозь нее свет.

Чтобы преодолеть это, астрономы готовятся использовать телескоп Джеймса Уэбба – самый большой и самый мощный из когда-либо созданных телескопов, который был запущен в космос в 2021 году и находится на расстоянии 1,5 миллиона км от Земли. Используя набор инфракрасных датчиков, он также будет наблюдать за излучающим астероид теплом – это дает намного более точную оценку его размера.

Полученная информация позволит организациям планетарной обороны Земли определить, нужно ли принимать меры по отклонению астероида.

"Астрономы во всем мире используют мощные телескопы, чтобы как можно точнее измерить орбиту астероида", – объясняет Представитель ESA и добавляет, что эти знания скажут нам лишь о том, что астероид может столкнуться с Землей, а не то, насколько значительным может быть удар.

"Очень важно, чтобы мы улучшили нашу оценку размера для 2024 YR4, ведь опасность, представляемая 40-метровым астероидом, сильно отличается от опасности 90-метрового астероида", – комментирует эксперт.

Первый раунд наблюдений Джеймса Уэбба начнется в марте, когда астероид будет наиболее ярким. Затем он будет наблюдать за ним снова, когда объект будет удаляться от солнца, что будет последним шансом увидеть его, пока он снова не появится где-нибудь в 2028 году.

Эти измерения, в свою очередь, будут использоваться ESA, NASA и другими организациями для более уверенной оценки опасности и определения любой необходимой реакции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что по предварительным расчетам дата Х (день когда произойдет столкновение) – 22 декабря 2032 года.

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