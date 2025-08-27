Ученая обнаружила самую старую воду в мире: какой она оказалась на вкус

Иногда в медиа можно встретить новости о том, что археологи нашли запечатанное вино, масло или другие жидкости, возраст которых составляет несколько веков. Но в 2016 году геологи добрались до чего-то не менее захватывающего, они наткнулись на самую старую в мире воду, которая существовала в запечатанном виде.

Как пишет издание IFL Science, невероятное открытие сделали в канадской шахте на глубине почти 3 километров. Запечатанная вода просуществовала здесь примерно 2,64 миллиарда лет. Эта находка стала древнейшим из известных источников воды на Земле.

"Когда люди думают об этой воде, они предполагают, что это, видимо, крошечное количество воды, запертое в породе", – рассказала ВВС News профессор Барбара Шервуд Лоллар, которая возглавляла группу исследователей. "Но на самом деле она с большой силой вырывается наружу. Эти потоки текут со скоростью нескольких литров в минуту – объем воды гораздо больше, чем кто-то ожидал", – добавила она.

Более того, исследователям удалось установить, что когда-то в этой воде присутствовала жизнь. "Изучая сульфат в воде, мы смогли увидеть след, указывающий на присутствие жизни. И мы смогли указать, что сигнал, который мы видим в жидкостях, должен быть создан микробиологией, и, что самое главное, должен был формироваться в течение длительного времени. Микробы, которые оставили эту сигнатуру, не могли это сделать за одну ночь", — сказала Шервуд Лоллар. По ее словам, это является признаком того, что организмы жили в этой воде в течение длительных, "геологических" периодов времени.

Микробы, которые содержались в этой воде, выживали без доступа солнечного света. Они использовали субстраты, образовавшиеся под воздействием радиации.

"Сульфат в этой древней воде — это не современный сульфат из сточных поверхностных вод. Мы обнаружили, что сульфат, как и водород, фактически образуется на месте в результате реакции между водой и горными породами", — заявил в пресс-релизе Лонг Ли, доцент кафедры наук о Земле и атмосфере Альбертского университета. "Это означает, что реакция будет происходить естественным образом и может продолжаться до тех пор, пока вода и горные породы находятся в контакте, потенциально миллиарды лет", — добавил он.

Хотя открытие имело значение для поиска жизни в других местах на Земле, а также в Солнечной системе, у рядовых пользователей интернета находка вызвала совсем другой вопрос – какова такая вода на вкус? И ученые имеют ответ на этот вопрос.

"Если вы геолог, который работает с горными породами, вы, вероятно, облизывали немало камней", - рассказала Шервуд Лоллар CNN. И хотя в этом случае она имела дело не с камнями, она все же попробовала удивительную жидкость на вкус. Исследовательница ожидала почувствовать соленость, поскольку вода, чем старше она по возрасту, тем солонее ощущается. И, к большому удовольствию Шервуд, находка не нарушила это правило – вода оказалась "очень соленой и горькой" и "намного солонее морской воды". Это неудивительно, учитывая, что она выдерживалась более 2 миллиардов лет.

