У миллениалов – розовый: ученые назвали знаковые для каждого поколения цвета

Каждое поколение имеет свои тренды – в музыке, моде, поведении. Но, как отмечают культурологи, даже цвета становятся своеобразными маркерами эпохи. Общество наделяет их значениями, которые соответствуют настроениям и ценностям времени.

Видео дня

Французский историк Мишель Пастуро заметил: цвета создает не только природа или физиология зрения, а прежде всего культура. Поэтому они становятся индикаторами изменений в обществе – от поколения к поколению. Издание The Conversation рассказало о знаковых цветах эпох: от бэби-бумеров до поколения "альфа".

Цветовые коды поколений

Бэби-бумеры (1945–1965) и поколение X (1965–1980) тяготели к спокойным палитрам: нейтральным и пастельным тонам, которые в 70-х годах обогатились естественными оттенками зеленого, коричневого и ржаво-красного.

Миллениалы (1980–1995) подарили миру культовый цвет – millennial pink. Этот мягкий розовый стал символом оптимизма, легкости и одновременно вызовом традиционным гендерным стереотипам.

Поколение Z (1995–2010) выбрало яркий вызов – "gen Z желтый", а затем и фиолетовый, который получил новую трактовку как цвет инклюзивности и самовыражения. В 2024 году к трендам добавился brat green – "экранно-зеленый", ироничный оттенок, популяризированный певицей Charli XCX.

Поколение Alpha (после 2010 года) еще формируется, но уже балансирует между естественными, успокаивающими цветами и насыщенными, цифровыми оттенками.

Цвета как язык времени

Цвета не являются статичными – они возвращаются в циклах, меняя значение. То, что было символом протеста, может стать признаком стиля или уюта. Именно поэтому современность живет в контрастах: от неонового "brat green" до теплого оттенка Mocha Mousse, который Pantone выбрал цветом 2025 года как символ потребности в стабильности.

Почему названия важны не меньше оттенков

Маркетинговые исследования показывают: цвет "работает" не только визуально, но и благодаря названию. Поэтические или креативные имена усиливают эмоциональный эффект и влияют на выбор потребителей. Именно поэтому брендам важно не только понимать, какие цвета соответствуют поколению, но и правильно их называть.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ученые описали феномен эффекта Румпельштильцхена.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.