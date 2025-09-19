Что такое эффект Румпельштильцхена: ученые описали феномен

Почему нам становится легче, когда мы наконец узнаем название своей болезни? Казалось бы, само лечение должно приносить облегчение, но иногда достаточно лишь услышать от врача четкий диагноз. Этот психологический феномен получил название "эффект Румпельштильцхена", в честь героя сказки братьев Гримм, где знание имени давало власть над ситуацией.

Ученые убеждены: сам факт "называния" может иметь настоящую терапевтическую силу. Детали рассказало издание IflScience.

От сказки к медицине

В сказке дочь мельника спасает жизнь благодаря странному человечку, который умеет прясть солому в золото. Но за дар приходится заплатить – первого ребенка. Единственный способ избежать этого – угадать его имя, Румпельштильцхен. Именно знание имени становится ключом к власти над ситуацией.

Ученые Аллан Левиновиц и Авайс Афтаб провели параллель: в медицине называние диагноза работает похоже. Когда врач наконец дает объяснение симптомам, пациент часто чувствует облегчение еще до начала лечения.

Почему название важно

Исследования показывают, что получение диагноза приносит пациентам ощущение подтверждения, облегчения и даже силы. Это открывает доступ к группам поддержки, дает понимание, что человек не одинок в своих проблемах.

Особенно важно это в случаях с психическими расстройствами или непонятными симптомами. Даже без лекарств сам факт определенности уменьшает тревожность и улучшает качество жизни.

Афтаб объясняет: "Когда пациент стремится к определенному диагнозу, стоит исследовать, что именно он ожидает от этого названия, и можно ли удовлетворить эти потребности наряду с лечением или даже независимо от него".

Сходство с плацебо

Ученые сравнивают эффект Румпельштильцхена с плацебо. Если психологический фактор может влиять на тело и психику, то и само озвучивание диагноза способно иметь терапевтический эффект.

При этом они обращают внимание на другую сторону медали: некоторые диагнозы несут стигму и могут вызывать дискриминацию. Поэтому важно подчеркивать, что человек не сводится только к своему диагнозу.

Что дальше

Пока что масштаб этого феномена трудно оценить, ведь он лишь недавно получил собственное название. Однако исследователи призывают к дальнейшим исследованиям и считают, что новые знания помогут лучше понять роль диагноза в восстановлении пациентов.

"Если эффект Румпельштильцхена действительно так важен и распространен, его изучение откроет новые направления для медицины и повысит благосостояние пациентов", – заключают авторы.

