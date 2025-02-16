У людей с алкогольной зависимостью обнаружили необратимые изменения в мозге

Расстройство, связанное с употреблением алкоголя, – это распространенная проблема со здоровьем, поражающая миллионы людей во всем мире. Предыдущие исследования показали, что чрезмерное употребление алкоголя влияет не только на поведение, но и вызывает изменения в мозге, особенно в областях, контролирующих мышление, память и эмоции.

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Новое исследование, проведенное в Федеральном университете Сан-Паулу (Бразилия) показало, что люди, выздоравливающие от алкогольной зависимости, имеют меньше мозговой ткани в участках, связанных с мышлением и эмоциями по сравнению со здоровыми. Кроме того, изменения в структуре мозга могут влиять на то, насколько серьезными становятся проблемы с алкоголем у человека, пишет Psy Post со ссылкой на результаты исследования, которые были опубликованы в журнале Psychiatry Research: Нейровизуализация.

Ведущий автор исследования Изабель Кристина Сеспедес и ее коллеги специально хотели исследовать, связаны ли различия в объеме мозга, которые наблюдаются у пациентов с расстройством употребления алкоголя, с трудностями познания и настроения, и могут ли эти изменения мозга помочь объяснить, почему у некоторых людей развиваются более серьезные проблемы, связанные с употреблением. Исследуя эти связи, ученые надеялись получить более четкую картину биологических и поведенческих путей, способствующих расстройству.

Для исследования были привлечены две группы мужчин. Первая включала 50 человек, недавно прошедших детоксикацию от алкоголя и проходивших лечение, вторая – состояла из 50 человек, которые не имели алкогольной зависимости и были классифицированы как группы низкого риска употребления психоактивных веществ.

Все участники прошли сканирование мозга с высоким разрешением с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ), что позволило исследователям измерить объем разных участков мозга очень подробно. Также они прошли несколько тестов, предназначенных для измерения их когнитивных способностей и эмоционального состояния, и заполнили анкеты для самооценки, которые измеряли уровень тревоги и депрессии. Кроме того, исследователи собрали подробную информацию о привычках участников употреблять психоактивные вещества, их образование и другие клинические детали, такие как семейная история расстройства употребления алкоголя и предварительные лечения.

В результате исследований ученые обнаружили, что группа с алкогольными расстройствами имела заметно меньшее количество серого вещества в нескольких областях мозга по сравнению с группой без этого расстройства. Уменьшение было особенно заметно в частях лобной доли, которая, как известно, участвует в планировании, самоконтроле и оценке выбора, а также в областях лимбической системы, помогающей регулировать эмоции и долговременную память.

Параллельно с этими мозговыми отличиями, люди с расстройством употребления алкоголя хуже выполняли тесты на память. Они испытывали трудности с припоминанием информации как сразу после заучивания, так и через некоторое время, а также с распознаванием ранее показанных им карточек со словами. Хотя различия в способности принимать решения между двумя группами были менее выраженными, общая картина свидетельствует о том, что уменьшение объема мозга в определенных участках связано с худшими когнитивными показателями и более высоким уровнем тревожности и депрессии.

Это свидетельствует о том, что эмоциональные трудности, испытываемые у людей с алкогольным расстройством, могут быть частично укоренены в структурных изменениях в мозге.

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