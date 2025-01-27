У астронавтов, находящихся в космосе более 6 месяцев, обнаружили проблемы с глазами

Офтальмолог Монреальского университета Сантьяго Константино обнаружил, что после 6-12 месяцев пребывания на борту Международной космической станции (МКС) у астронавтов возникают проблемы с глазами. Ученый собрал группу исследователей, чтобы определить биомеханические изменения, ответственные за это.

Видео дня

Согласно исследованию, опубликованному в журнале инженерии в медицине и биологии IEEE, по меньшей мере 70% астронавтов МКС страдали от нейроокулярного синдрома, связанного с космическим полетом, или SANS. Это происходит из-за низкого уровня гравитации (микрогравитации) в космосе, пишет Phys Org.

В ходе исследования ученые проанализировали данные, собранные канадской командой NASA, о 13 астронавтах, проведших на МКС от 157 до 186 дней.

Исследователи сравнили три глазных параметра до и после космических миссий астронавтов: ригидность роговицы, внутриглазное давление и амплитуду глазного пульса. В результате они увидели значительные изменения биомеханических свойств глаз астронавтов: снижение жесткости глазного яблока на 33%, снижение внутриглазного давления на 11% и уменьшение амплитуды глазного пульса на 25%. Эти изменения сопровождались такими симптомами, как уменьшение размера глаз, изменение фокусного поля, а в некоторых случаях отек зрительного нерва и складки сетчатки. Также ученые обнаружили, что пять астронавтов имели толщину сосудистой оболочки более 400 микрометров, что не коррелировало с возрастом, полом или предыдущим опытом в космосе.

"Невесомость изменяет распределение крови в теле, увеличивая приток к голове и замедляя венозную циркуляцию в глазу. Это, вероятно, вызывает расширение сосудистой оболочки, сосудистого слоя, питающего сетчатку", – прокомментировал результаты исследования офтальмолог.

Кроме того, по мнению исследователей, пульсации крови в условиях микрогравитации могут создать эффект гидроудара, при котором внезапные изменения давления кровотока вызывают механический удар в глаз, что приводит к значительному ремоделированию тканей.

Однако, как утверждают ученые, по возвращении на Землю состояние глаз нормализуется через некоторое время. По их словам, ношение корректирующих очков в большинстве случаев было достаточным для устранения симптомов, возникших на борту МКС.

Однако ученые продолжают свои исследования и осторожно оценивают, как на зрение могут повлиять длительные миссии, такие как полет на Марс. Ведь последствия длительного влияния микрогравитации на здоровье глаз остаются неизвестными, и сейчас не существует профилактических или паллиативных мер.

"Обнаруженные изменения механических свойств глаза могут служить биомаркерами для прогнозирования развития SANS (нейроокулярного синдрома, связанного с космическим полетом). Это поможет выявить астронавтов группы риска до того, как у них возникнут серьезные проблемы с глазами во время длительных миссий", – сказал Константино.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что астрономы впервые обнаружили планету, где скорость ветра достигает 33 000 км/ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!