Астрономы впервые обнаружили планету, где скорость ветра достигает 33 000 км/час

Астрономы нашли планету, где скорость ветра достигает 33 000 километров (от 7,5 до 7,9 километров в секунду). Это самые быстрые воздушные потоки, чем на всех известных планетах.

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Ученые выяснили, что ветры, вращающиеся вокруг газового гиганта на расстоянии свыше 500 световых лет от Земли, двигаются со сверхзвуковой скоростью. Они проанализировали спектр света, отраженного от планеты WASP-127b, обнаружив два контрастных пика в сигналах воды и углекислого газа, беспокоящих верхушки облаков планеты, пишет Science Alert.

"Часть атмосферы этой планеты движется к нам с высокой скоростью, а другая часть удаляется от нас с той же скоростью. Этот сигнал показывает нам, что вокруг экватора планеты существует очень быстрый, сверхзвуковой реактивный ветер", – объясняет ведущий автор исследования Лиза Нортманн, астрофизик из Гёттингенского университета в Германии.

Выявленная скорость ветра в разы больше его порывов на Земле. За всю историю наблюдений самый большой ветер на нашей планете составил 407 километров в час (на острове Барроу в Австралии в 1996 году).

Планета была открыта в 2016 году, и стала объектом интенсивных исследований, результатом которых стали одни из самых точных на сегодняшний день измерений атмосферы экзопланеты.

Ей дали название WASP-127b. Она немного больше Юпитера, но имеет лишь 16 процентов его массы. Считается, что эта планета имеет приливно-отливную замкнутость, обращаясь в такт с каждым оборотом вокруг своей звезды за 4,2 земных дня, поэтому одна ее сторона постоянно раскалена до температуры более 1000 градусов Цельсия, а другая никогда не отворачивается от холодного ночного неба.

Чтобы измерить состав газов WASP-127b, ученые использовали инструмент под названием криогенный инфракрасный эшелле-спектрограф высокого разрешения на телескопе Европейского космического агентства (Very Large Telescope), расположенном в пустыне Атакама в Чили.

Более внимательное изучение сигналов выявило два четких пика – один указывал на то, что материал быстро приближался к наблюдателям, а другой – на столь же быстрое удаление. Вариации силы сигналов между полюсами планеты могут указывать на экстремальные колебания температуры в сотни градусов Цельсия между сумерками и рассветом, что делает WASP-127b миром адских экстремумов (крайних определений), но все же не совсем незнакомым.

"Это показывает, что планета имеет сложные погодные условия, как Земля и другие планеты нашей системы", – говорит Фэй Янь, астроном из Университета науки и технологий Китая.

Заброшенный в этот поток, космический турист облетел бы гигантскую планету за час, греясь в излучении звезды, похожей на Солнце, заполняющей ее небо.

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