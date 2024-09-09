Труд Геродота в издании 1570 показали в Госархиве Прикарпатья. Фото

В Государственном архиве Ивано-Франковской области хранится книга знаменитого древнегреческого историка Геродота Галикарнасского "История", написанная в V в. до н.э. Ознакомиться с изданием 1570 можно в читальном зале архива.

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По словам экспертов, это отредактированное первое издание на греческом языке, изданное в Женеве членом известной французской типографской династии Генрихом II Эйеном (Генрикусом Стефаном). В Госархиве отмечают, что это первое историческое произведение древнего мира, дошедшее до нас, пишет GALKA.IF.UA

На странице Госархива Ивано-Франковской области в сети Facebook отмечают, что первоначальная обложка, изготовленная из марокканской кожи и выбитой позолоченной короной, до наших дней, к сожалению, не сохранилась.

На первом листе труда можно увидеть гравюра с изображением оливкового дерева с девизом на латинском языке NOLI ALTUM SAPERE ("Не будь высокомерным", "не превозносись"). По словам экспертов, это сокращенный вариант из послания св. апостола Павла к Римлянам 11:20: "Не величайся, но бойся".

По словам работников Госархива, монументальный труд Геродота посвящен истории греко-персидских войн и описанию стран и народов, воевавших с персами. Это не только первое историческое произведение древнего мира, дошедшее до нас, но одновременно первое в истории античной литературы памятник художественной прозы.

В книге содержится множество географических, этнографических, естественно-исторических и литературных сведений о Персидском царстве, Египте, Скифии и других царствах и землях.

Ученые отмечают, что первоначально труд назывался "История" (гр. исследования, изыскание). Однако в III веке до н.э. александрийские ученые разделили ее на 9 книг, дав каждой из них имя одной из девяти муз.

"Для нас "История" Геродота является бесценным источником, в котором впервые подробно описываются украинские земли и проживающие на них народы. Именно здесь подробно описаны реки Истр (Дунай), Борисфен (Днепр), Гипарис (Южный Буг), поэтому иногда Геродота еще называют основателем географического украиноведения. Она дает возможность составить представление о тогдашних народах и племенах, населявших наши земли, узнать больше о скитах так называемых предков нашей нации, и понять откуда мы наконец берем свое начало, откуда уходят наши корни, кто был нашими предками", – объясняют в Госархиве.

OBOZ.UA ранее писал, что Геродот, описывая быт скифов, говорил, что в традиционной одежде этого народа использовалась вышивка.

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