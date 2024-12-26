Тоны золота и серебра. У берегов Португалии обнаружили 250 затонувших кораблей с сокровищами

Подводный археолог и исследователь из Университета Нова в Лиссабоне Александр Монтейро обнаружил более 8620 обломков кораблей в португальских водах. Обломки после кораблекрушений разбросаны вдоль побережья материковой Португалии, Азорских островов и Мадейры.

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По оценкам ученого, там похоронено около 250 кораблей, нагруженных сокровищами. Его выводы основываются на детальной базе данных кораблекрушений, датируемых 1500-ми годами, собранной из исторических записей, пишет EuroWeeklyNews.

Среди обнаруженных обломков корабля есть испанский корабль Nossa Senhora do Rosário, затонувший в 1589 году у Трои. Расследование Монтейро обнаружило подробную информацию о корабле, включая его груз из 22 тонн золота и серебра и даже имя матери капитана.

Несмотря на то, что информация по исследованию была передана правительству, в случае конкретного плана действий нет.

"Мы знаем, что существует 250 кораблей с сокровищами, и рано или поздно строительный проект или что-то подобное обнаружит один из них. Однако нет плана на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы защитить такие открытия", – цитирует слова археолога EuroNews.

Также ученый добавил, что риск разграбления мест охотниками за сокровищами очень невелик, поскольку большинство обломков остаются погребенными под слоями песка.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что возле Сицилии нашли затонувший корабль и якоря в возрасте 2500 лет.

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