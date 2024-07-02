Тогда весь экипаж погиб. Создатели субмарины, которая взорвалась на пути к 'Титанику' отправятся в 'Портал ада'

Владелец компании Blue Marble Exploration, являющийся соучредителем OceanGate, Гильермо Сонлайн сообщил о запуске новой научной экспедиции к Голубой дыре Дина, также известной как "Портал ада", расположенной на Багамах. Он отметил, что это погружение почтит память всех членов экипажа, погибших во время прошлогодней операции в "Титанике".

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На официальном веб-сайте предприятия появилась информация о предстоящей исследовательской миссии, пишет Daily Star. Однако со временем публикация, с приглашением присоединиться к экспедиции, была удалена.

"Портал ада" – одна из самых глубоких океанических воронок мира, которой свойственны непредсказуемые течения, экстремальное давление и недостаточное количество света. Из-за экстремальных условий и отдаленного расположения, проведение исследовательских операций в этом участке воды достаточно опасно.

Первоначально владелец компании Blue Marble Exploration приглашал всех желающих присоединиться к научной операции на официальном сайте, однако затем заверил, что на борту подводного судна будут находиться только квалифицированные профессионалы. По его мнению, это погружение станет лучшим почтением памяти погибшего экипажа.

"Давайте разберемся, что пошло не так, давайте усвоим уроки и вернемся снова. В любом случае, то, что мы чувствуем, является еще более сильной обязанностью продолжать такие поисковые работы", – отметил Гильермо Сонлайн.

Несмотря на прошлогоднюю трагедию, мужчина считает, что новый исследовательский экипаж будет находиться в полной безопасности и их жизни ничего не будет угрожать. По словам владельца предприятия, он учел все ошибки прошлого опыта, поэтому в будущей экспедиции будет использован сертифицированный погружной аппарат.

Что случилось с подводной лодкой "Титан"

18 июня 2023 года, во время погружения к обломкам трансатлантического парохода "Титаник", подводный аппарат "Титан", находившийся в собственности OceanGate, попал в аварию. Связь с подлодкой была потеряна через 1 час 45 минут после погружения.

Поисковые операции продолжались в течение пяти дней, а к утру 22 июня были найдены обломки аппарата на дне Атлантического океана.

В результате катастрофы погиб весь экипаж, среди которого были: генеральный основатель компании Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, британский миллиардер Гэмиш Гардинг и французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

Ранее OBOZ.UA писал о видеосимуляции, показавшей, что катастрофа "Титаника" могла быть гораздо страшнее.

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