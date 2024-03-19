Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю наблюдений – ООН

Последнее десятилетие было самым жарким за всю историю климатических наблюдений, а 2023 побил все климатические рекорды. В то же время, как отметили в ООН, 2024 год может быть еще хуже.

Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной метеорологической организации (ВМО) при ООН. В связи с глобальным изменением климата ВМО объявила о красном уровне тревоги.

Как отмечает метеорологическое агентство ООН, за последнее десятилетие средняя температура выросла на 1,2 градуса по Цельсию по сравнению со средней температурой в период от 1850 до 1900 годов.

Вместе с тем, глобальная средняя температура на поверхности земли в 2023 году была на 1,45°C выше средней доиндустриальной температуры в период от 1850 до 1900 годов.

"2023 год стал самым теплым за 174 года наблюдений, побив рекорды предыдущих теплых лет – 2016 год был на 1,29°C выше средней температуры 1850-1900 годов и 2020 год был выше на 1,27°C этого же периода", – добавили в ВМО.

Все месяцы с июня по декабрь прошлого года отличились рекордно высокими температурами для соответствующего периода в разных частях света.

"Особого внимания заслуживает сентябрь 2023 года, значительно превысивший предыдущий мировой рекорд сентября (от 0,46 до 0,54 °C)", – добавили в организации.

В метеорологическом агентстве ООН указывают на то, что продолжающийся рост глобальной температуры связан с увеличением концентрации парниковых газов в атмосфере.

В ВМО отметили, что температура океана также достигла самых высоких показателей за последние 65 лет наблюдений. В течение 2023 года более 90% морских вод испытали значительный нагрев, что нанесло ущерб морским экосистемам и продовольственным системам.

"Сообщество ВМО бьет тревогу перед миром. То, что мы наблюдали в 2023 году, особенно с беспрецедентным потеплением океана, отступлением ледников и потерей антарктического морского льда, вызывает особую обеспокоенность", – подчеркнула Генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.

Отдельно она отметила, что потепление океана вызывает особое беспокойство, поскольку оно "почти необратимо". По ее словам, "это связано с особенностями воды, которая сохраняет тепло дольше атмосферы".

К тому же руководитель отдела мониторинга климата ВМО Омар Баддур заявил, что существует "высокая вероятность" того, что 2024 установит новые тепловые рекорды.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые заговорили о "климатическом коллапсе", который может привести к серьезным глобальным климатическим изменениям, а страны Европы получили бы основной удар.