Телескоп 'Субару' зафиксировал взаимодействие галактик, напоминающих медузу. Фото

Астрономы с помощью оптического японского телескопа "Субару" получили изображения сливающихся галактик UGC 9326 и UGC 9327. Это взаимодействие двух космических тел напоминает медузу.

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Пара снятых галактик расположена в созвездии Девы, на расстоянии примерно 770 миллионов световых лет от Земли. Искаженные гравитационным тяготением очертания двух галактик создают невероятную космическую картину, пишет SubaruTelescope.

На больших космических изображениях, приобретенных при помощи стратегической программы Hyper Suprime-Cam Subaru (HSC-SSP), зафиксировано много взаимодействующих галактик.

На этом последнем изображении показаны две взаимодействующие спиральные галактики в созвездии Девы, напоминающие медузу. Галактика, отвечающая за шапочку медузы – это UGC 9327, а другая галактика в хвостовых щупальцах – UGC 9326.

Сотрудник HSC, обнаруживший пару галактик, назвал их "Галактика медузы" из-за их удивительного вида.

Считается, что галактики эволюционировали из-за серии взаимодействий и слияний. Во Вселенной взаимодействия и слияния между галактиками происходят часто.

Напомним, что "Субару" – это 8,2-метровый оптический телескоп, принадлежащий японской Национальной астрономической обсерватории. Он расположен в обсерватории Мауна-Кеа, на одноименном вулкане в Гавайи.

"Субару" был запущен в 1999 году. Зеркало телескопа было крупнейшим монолитным зеркалом в мире до 2005 года, когда было получено первое изображение на Большом бинокулярном телескопе (8,4 м).

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