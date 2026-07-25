Таяние ледников Антарктиды приведет к повышению уровня океана: сколько времени осталось у человечества, чтобы подготовиться

Учёные пришли к выводу, что ближайшие 30–50 лет могут стать решающим периодом для прогнозирования потери льда в Антарктиде и подготовки к повышению уровня Мирового океана. Именно в это время модели, по оценкам исследователей, способны достаточно точно предсказывать вклад Антарктиды в изменение уровня моря, что дает правительствам возможность планировать защиту прибрежных территорий и инфраструктуры.

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Результаты исследования опубликованы в журнале Nature, а о них также сообщил ScienceDaily. Работу возглавила исследовательница Университета Монаш доктор Фелисити Маккормак из программы"Защита экологического будущего Антарктиды"(SAEF).

По её словам, если модели ледникового щита точно воспроизводят современные темпы потери льда, их можно использовать для надёжного прогнозирования повышения уровня моря в течение следующих десятилетий.

Под угрозой – побережья

Авторы исследования напоминают, что, по оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, при сценарии высоких выбросов парниковых газов уровень Мирового океана к 2100 году может подняться более чем на два метра, если значительная часть ледникового щита Антарктиды утратит стабильность.

Такое повышение уровня моря может повлечь за собой масштабные последствия. В исследовании отмечается, что примерно четверть жилых домов Австралии окажется под угрозой затопления. Кроме того, обширные территории тихоокеанских государств могут стать непригодными для жизни, а сотни миллионов людей в разных странах мира будут вынуждены покинуть свои дома.

В то же время ученые подчеркивают, что до сих пор одним из главных источников неопределенности остаются темпы таяния антарктического льда. Именно из-за этого было сложно оценить, какой вклад континент внесет в повышение уровня моря в течение ближайших десятилетий – периода, имеющего ключевое значение для государственной политики и развития прибрежных регионов.

Подробности прогноза

В рамках нового исследования ученые постарались ответить на два основных вопроса: сколько льда Антарктида может потерять в ближайшие 30–50 лет и можно ли достаточно точно спрогнозировать этот процесс, чтобы страны успели подготовиться к его последствиям.

Для этого команда проанализировала различные модели ледникового щита и оценила, насколько надежно они прогнозируют повышение уровня моря в относительно краткосрочной перспективе. По словам доктора Фелисити Маккормак, результаты показывают, что примерно до середины XXI века потери льда в Антарктиде остаются хорошо прогнозируемыми.

Впрочем, ближе к концу XXI века точность прогнозов снижается. Исследователи объясняют это тем, что возрастает вероятность процессов, которые могут резко ускорить потерю льда.

Часть антарктического льда лежит на породах, расположенных ниже уровня моря. Если этот лёд начнёт быстро отступать, процесс может стать трудноостановимым или необратимым. В таком случае темпы потери льда могут оказаться значительно выше, чем предусматривают нынешние климатические сценарии.

Доктор Фелисити Маккормак отметила, что результаты работы могут стать основой для дальнейшего совершенствования климатического планирования. По её словам, улучшение моделей ледникового щита и более точное отражение физических процессов помогут снизить неопределённость долгосрочных прогнозов повышения уровня моря.

Время действовать

Исследователи считают, что ближайшие три десятилетия остаются периодом, когда траектории повышения уровня моря можно прогнозировать с относительно высокой точностью. Именно поэтому это время особенно важно для долгосрочного планирования, адаптации и развития прибрежной инфраструктуры.

Директор программы "Securing Antarctica's Environmental Future" профессор Стивен Чоун призвал использовать этот период для более активных действий и инвестиций в системы наблюдения за Антарктидой. Он подчеркнул, что возможность более точно прогнозировать ситуацию не снижает долгосрочные риски, но позволяет принимать решения на основе более надежных данных.

По словам профессора, странам Тихоокеанского региона нужны достоверные прогнозы на ближайшие десятилетия, чтобы планировать строительство инфраструктуры, возможное переселение населенных пунктов и использование земель. Также он отметил, что развитие исследований уровня моря и планирование адаптации являются важным направлением международного сотрудничества.

Ученые также призвали создать четкий механизм использования прогнозов моделей ледникового щита при формировании государственной политики. По их мнению, наиболее эффективным может стать подход, который отдельно оценивает краткосрочные прогнозы, обладающие более высокой точностью, и долгосрочные сценарии, для которых сохраняется значительно большая неопределенность.

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