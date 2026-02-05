Там часовни, музеи и скульптуры: в Польше есть подземный город из соли. Фото

В Польше, неподалеку от Кракова, скрыт уникальный подземный мир, созданный не архитекторами, а самой историей и трудом людей. Речь идет о соляной шахте в Величке, которая веками была одним из ключевых источников соли в регионе.

Сегодня это место поражает масштабами и художественным наполнением. В подземельях можно увидеть часовни, музеи и скульптуры, вырезанные непосредственно из соли. Когда-то здесь кипел тяжелый физический труд, а сейчас – это популярная туристическая аттракция. Шахта стала символом того, как промышленное наследие можно превратить в культурный шедевр.

Как возникло соляное подземелье Велички

История Велички началась около 13,5 миллиона лет назад, когда морская вода затопила территорию у подножия Карпат. Впоследствии вода отступила, оставив после себя огромные залежи соли. Археологи нашли вблизи города неолитические инструменты для добычи соли, что свидетельствует о ее использовании еще в доисторические времена.

Сперва люди испаряли соленую воду из природных источников, но уже в XI-XII веках эти источники начали исчезать. Это заставило жителей перейти к бурению скважин и строительству шахт. Активная добыча в Величке продолжалась с XIII века, сделав ее одной из древнейших соляных шахт в мире.

Добыча соли окончательно прекратилась только в 1996 году. На тот момент шахта уже имела статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО и официального исторического памятника Польши. После закрытия ее не законсервировали, а открыли для посетителей. Сейчас это не просто туристический маршрут, а целый подземный комплекс с собственной историей, экспозициями и сакральными пространствами.

Часовни, туннели и известные посетители

Соляная шахта в Величке насчитывает более 245 километров тоннелей, которые простираются на девять уровней и достигают глубины более 300 метров. Одной из главных жемчужин комплекса является часовня Святой Кинги, расположенная более чем на 100 метров под землей. Ее создали сами шахтеры, вырезав из соли алтари, кресты, люстры и скульптуры.

Особое внимание привлекают соляная статуя Папы Иоанна Павла II и копия "Тайной вечери" Леонардо да Винчи. Атмосфера часовни сочетает величие и легкую мистичность, что делает ее одной из самых известных подземных святынь Европы.

Коридорами Велички в разные времена ходили выдающиеся фигуры европейской истории. Среди них – Иоганн Вольфганг фон Гете, натуралист Александр фон Гумбольдт и астроном Николай Коперник.

Сегодня же это место доступно каждому желающему. Стоимость билета составляет около 143 польских злотых (1759 грн), и за эту цену туристы получают возможность увидеть один из самых уникальных подземных городов в мире.

Соляная шахта в городе Величка на карте

Адрес: ul. Daniłowicza 10, 32-020 Wieliczka.

GPS-координаты: 49.983779, 20.0538.

Как добраться: Из Кракова можно доехать поездом (станция Wieliczka Rynek Kopalnia), автобусом (№304) или автомобилем.

Копальня работает обычно с 8:00 до 17:00, но график может меняться.

