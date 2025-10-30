Церковь костей в Чехии назвали самой пыльной в Европе: как выглядит

Приближение Хэллоуина побуждает туристов искать необычные и жуткие места для путешествий. В то время как Трансильвания или Эдинбург привлекают любителей готической эстетики, Седлецкий оссуарий в Чехии, известный как Церковь костей, предлагает нечто значительно темнее. Расположенная в городке Кутна Гора, всего в часе езды от Праги, эта достопримечательность привлекает своей уникальной историей и декором из человеческих костей.

Осуарий, украшенный останками от 40 000 до 70 000 человек, является одновременно жутким и захватывающим. Социальные сети и отзывы туристов только подогревают интерес к этому месту, которое идеально подходит для тех, кто ищет необычных впечатлений. В Daily Mail рассказали об истории, уникальных особенностях и причинах посетить Церковь костей.

Седлецкий оссуарий

Седлецкий осуарий, расположенный в городе Кутна Гора, является частью первого цистерцианского монастыря в Богемии, основанного в 1142 году. В XIII веке монастырь стал популярным местом захоронения после того, как аббат освятил землю почвой с места распятия Иисуса. Это событие сделало осуарий важным религиозным центром. Сегодня Кутна Гора входит в список ЮНЕСКО, что делает ее привлекательной для любителей истории.

В XV веке, во время Черной смерти и гуситских войн, монастырь стал местом захоронения десятков тысяч людей. Нижняя часовня была переоборудована для хранения костей, поскольку количество умерших превышало возможности обычных захоронений. Этот период заложил основу для уникального вида осуария. Жуткая история только добавляет ему привлекательности для современных туристов.

Уникальный декор из костей

В 1870 году монастырь нанял местного резчика Франтишека Ринта, чтобы упорядочить хаотично сложенные кости. Ринт отбили кости и создал из них уникальные композиции, которые поражают посетителей и сегодня. Его работы превратили оссуарий в настоящее произведение искусства. Этот необычный подход делает Церковь костей уникальной достопримечательностью, сочетающей историю и креативность.

Одним из самых ярких элементов осуария является Люстра костей, висящая в центре нефа и содержащая по крайней мере одну кость каждого типа человеческого скелета. В углах часовни расположены четыре большие пирамиды из костей, которые добавляют атмосфере драматизма. Эти композиции вызывают смешанные чувства — от восхищения до трепета. Они делают Оссуарий идеальным местом для тех, кто ищет необычных впечатлений.

Почему стоит посетить Церковь костей

Седлецкий осуарий — идеальное место для посещения накануне Хэллоуина благодаря своей мрачной атмосфере. Летние месяцы предлагают уникальные ночные экскурсии при свечах с монастырскими гидами и органной музыкой, что добавляет еще большей таинственности. Осуарий привлекает тех, кто хочет почувствовать себя частью жуткой истории.

Церковь костей является одной из самых популярных достопримечательностей Чехии. Посетители отмечают уникальность декора и возможность задуматься о текучести жизни в тихой атмосфере часовни. Фотографировать внутри запрещено, чтобы уважать память похороненных, что придает посещению особую торжественность. Туристы называют осуарий "сумасшедшей коллекцией костей в форме искусства".

Расположенный всего в часе езды от Праги, осуарий идеально подходит для однодневной поездки. Прага сама по себе является доступным направлением: туристические пакеты с авиаперелетами и проживанием стартуют от £188 на человека (9200 грн), а цены на еду и напитки ниже, чем в Берлине или Париже. Сочетание посещения осуария с прогулками по историческим достопримечательностям Кутной Горы делает это путешествие насыщенным и бюджетным. Это отличный способ совместить культурный отдых с жуткими впечатлениями.

