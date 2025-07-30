Священник с отрубленной головой и не только: на плато Наска в Перу обнаружили почти 250 новых геоглифов. Фото

Исследователи из японского университета Ямагати обнаружили 248 новых геоглифов на известном объекте всемирного наследия в Перу, то есть на плато Наска. Сейчас снимки найденных учеными объектов демонстрируются на Всемирной выставке Expo-2025 в Осаке.

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Как отмечает японский вещатель NHK, объявление о находке сделал в павильоне Перу на выставке в Осаке заместитель директора Института Наска при университете Ямагати, профессор Масато Сакаи. По его словам, фото геоглифов были сделаны в ходе исследования плато еще в 2023-24 годах.

Группа Масато Сакаи проводила исследования плато с воздуха, используя дроны и воздушные шары. А обнаружил новые геоглифы искусственный интеллект, который был настроен на обработку снимков.

О чем речь

Геоглифы Наски – набор рисунков на камне, на скалах, расположенных на высоком засушливом плато Наска, протянувшемся на 80 км между городами Наска и Пальпа в пустыне Сечура в Перу. Считается, что эти рисунки созданы представителями культуры Наска между 200 годом до н.э. и 700 годом н.э.

Геоглифы Наски включают сотни фигур, сложность которых варьируется от простых линий до детально прорисованных изображений людей, насекомых и зверей. Кто именно создал эти рисунки, и с какой целью, остается неизвестным.

Что было найдено

Профессор Масато Сакаи сообщил, что среди новых геоглифов есть изображение священнослужителя, который держит отрубленную человеческую голову, а также изображения кукурузы и лисы. В целом было обнаружено несколько новых мест сосредоточения геоглифов, причем, "кажется, с одинаковой тематикой".

В частности, в одном месте сосредоточились те или иные изображения представителей сакральных культов (в том числе и упомянутое изображение человеческого жертвоприношения), а в другом – рисунки зверей и злаков.

Все найденные геоглифы имеют длину около 10 метров.

Что думают ученые

"Геоглифы Наска – не произведение искусства. Но благодаря различным комбинациям и аранжировкам они, кажется, играли роль средства передачи веры во времени. А еще это своеобразные воспоминания того времени", – сказал профессор Масато Сакай.

По его мнению, на найденных объектах, возможно, будут открыты "важные ключи" к разгадке тайны создания геоглифов Наска.

Что предшествовало

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году на плато Наска было обнаружено 303 новых геоглифа. Причем среди загадочных узоров были замечены пришельцы из космоса, касатки с ножами и даже что-то похожее на робота Уолли.

Те изображения также удалось найти с помощью искусственного интеллекта. По словам экспертов, таинственные рисунки могут датироваться 400 годом до нашей эры.

Линии Наска впервые были замечены в 1939 году. С тех пор ученые пытаются разгадать тайну этих загадочных рисунков, однако до сих пор существуют только догадки.

Так, некоторые ученые считают, что эти изображения должны были служить своеобразной обсерваторией. Другие теории предполагают, что геоглифы были созданы, чтобы их видели боги в небе.

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