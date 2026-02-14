Существуют ли 'вторые половинки'? Ученые определили, сколько раз влюбляется большинство людей

Большинство классических романтических фильмов убеждают нас, что настоящая любовь бывает только раз в жизни. Однако новое исследование намекает: в реальном мире человек имеет как минимум еще один шанс на настоящие чувства.

Как пишет Mail Online, психологи из Института Кинси выяснили, что большинство людей в течение жизни влюбляются дважды. В рамках своей научной работы команда опросила более 10 000 людей, не состоящих в отношениях, об их опыте проживания "страстной любви". Результаты показали, что почти треть респондентов любили дважды, а 11% заявили, что такое чувство посещало их четыре раза или даже чаще. Впрочем, для 14% опрошенных новости оказались менее утешительными – они признались, что никогда в жизни не испытывали настоящей страсти.

Доктор Аманда Гессельман, психолог и ведущий автор исследования, отмечает, что хотя люди постоянно говорят о влюбленности, это первая научная попытка подсчитать, сколько раз это чувство приходит к нам на самом деле. Оказалось, что для большинства страстная любовь – это событие, которое случается лишь пару раз за всю жизнь. Несмотря на то, что это чувство веками воспевается в песнях и шоу, частота его возникновения до сих пор оставалась загадкой для науки.

Исследователи, чья работа была опубликована в журнале Interpersona, объясняют: поскольку страстная любовь является базовым элементом романтического развития и положительно влияет на психическое и физическое здоровье, крайне важно понимать, кто и как часто ее переживает. Чтобы разобраться в этом, они привлекли к исследованию 10 036 взрослых в возрасте от 18 до 99 лет. Участникам задавали прямой вопрос: "Сколько раз в жизни вы были страстно влюблены?".

Статистика распределилась так:

14,2% никогда не любили,

27,8% пережили это чувство один раз,

30,3% – дважды,

16,8% – трижды,

10,9% имели такой опыт четыре и более раз

Вполне ожидаемо, возраст влиял на количество пережитых влюбленностей. Старшие участники сообщали о немного большем количестве случаев появления у них чувств, чем молодежь. Эти данные разрушают популярный миф о существовании лишь одной "родственной души". В реальности люди чаще всего находят нескольких партнеров для глубоких чувств в течение жизни.

Ученые заключают, что страстная любовь является распространенным явлением, поскольку ее испытывает большинство людей. Однако на индивидуальном уровне, в рамках одной человеческой жизни она случается редко. Это подчеркивает эпизодическую и иногда неуловимую природу этого чувства.

Интересно, что это исследование появилось вскоре после другой работы ученых из Цюрихского университета, которые изучали факторы одиночества. По их данным, чаще всего остаются без пары мужчины, люди с высоким уровнем образования или те, кто продолжает жить с родителями. Соавтор той работы Михаэль Кремер добавил, что как социально-демографические факторы, так и психологическое состояние помогают предсказать, кто вступит в отношения, а кто – нет.

