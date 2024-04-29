Часы самого богатого пассажира "Титаника" продали за рекордные деньги: как выглядят. Фото

Золотые карманные часы самого богатого человека на "Титанике" продали на аукционе в Великобритании за рекордные 1,175 млн фунтов стерлингов (около 1,5 млн долларов). Купил часы частный американский коллекционер из США.

Об этом сообщает Bloomberg. Отмечается: первым владельцем вещи был бизнесмен Джон Джейкоб Астор, который утонул вместе с "Титаником" в 1912 году.

"Тело Астора достали из Атлантического океана через 7 дней после трагедии. С ним были его изысканные 14-каратные золотые карманные часы Waltham с гравировкой JJA", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в то время Астор входил в число самых богатых людей мира. Его чистый капитал составлял около 87 млн долларов, "на сегодняшний день что эквивалентно нескольким миллиардам".

Самая дорогая вещь с "Титаника"

Золотые карманные часы Астора стали самой дорогим артефактом с "Титаника", проданным на аукционе. До них, отмечается, самой ценной вещью была скрипка, на которой играли во время того, как корабль шел ко дну.

Ее продали в 2013 году. Цена составила 1,1 млн фунтов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине же коллекционеры устроили "драку" за старые 5 копеек. На аукционе цену монеты подняли более чем в 8 000 раз.

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