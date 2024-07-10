5000-летний церемониальный храм и человеческие скелеты. В Перу археологи раскопали ценные находки

В районе Занья на северо-западе Перу археологи обнаружили руины церемониального храма, которому примерно 5000 лет. Во время раскопок ученые обнаружили человеческие скелеты под песчаной дюной.

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Ценные находки археологи нашли во время первого этапа исследовательских работ в рамках археологического проекта "Культурные ландшафты долины Укупе – Занья". Обнаруженный храм является частью археологического комплекса Los Paredones de la Otra Banda-Las Animas, пишет LiveScience.

После начала раскопок, стартовавших в начале лета 2024 года, исследователи обнаружили остатки стен многоэтажного храма.

"Мы, вероятно, смотрим на 5000-летний религиозный комплекс, который находится в археологическом пространстве, определенном стенами, построенными из глины. У нас есть центральная лестница, с которой можно было бы подняться на своеобразную сцену в центральной части храма", – сказал директор археологического проекта "Культурных ландшафтов долины Укупе – Занья Луис Армандо Муро Иноньян.

Стены храма были украшены сложными фризами с изображениями человеческого тела с птичьей головой, кошачьими чертами и когтями рептилий. Верхние части стен были покрыты тонкой штукатуркой с живописным рисунком.

Между стенами старинного храма археологи обнаружили вдавленные скелеты трех взрослых людей. Захоронения, содержащие жертвы, завернутые в ткань, свидетельствуют о том, что это могло быть местом жертвоприношения.

Во втором археологическом блоке раскопок исследователи обнаружили церемониальное архитектурное сооружение, относящееся к позднему периоду Моче, датированное где-то между 600 и 700 годами нашей эры.

Моче, которые приносили человеческие жертвы, известны своими большими храмами и замечательными произведениями искусства, в частности, керамическими бокалами, напоминающими человеческие головы.

На этом месте команда археологов также идентифицировала погребение ребенка в возрасте примерно 5-6 лет, относящееся к более позднему периоду.

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