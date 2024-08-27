Странный столик в пляжном баре в Болгарии оказался 1700-летним римским гробом. Фото

В туристическом пляжном баре в Болгарии обнаружили 1700-летний древнеримский саркофаг. Не менее четырех лет ценный артефакт использовали как столик для посетителей заведения.

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Римский гроб заметил бывший полицейский, посетивший во время отпуска пляжный бар на берегу моря. Ему столик показался странным, поэтому он сообщил местным властям, которые привлекли археологов, чтобы проверить, является ли предмет барного интерьера историческим артефактом, пишет DailyMail.

Античный каменный гроб имел по бокам гирлянды, изображение животных и лабрис, более известный как топор. А верх саркофага заменили каменной плитой, служившей барной стойкой для клиентов.

Археологи подтвердили, что это на самом деле древнеримский известняковый гроб. Правда, остается непонятным, откуда происходит саркофаг, ведь археологи отметили, что стиль дизайна не типичен для других римских артефактов, найденных в Варне. Вероятно, он был доставлен из другого региона Болгарии.

Археолог Александр Минчев и его команда из Регионального исторического музея Болгарии установили, что первоначальная структура камня саркофага и его внутренняя часть датируются вторым веком нашей эры.

Власти передали дело в окружную прокуратуру Варны, которая открыла досудебное расследование, чтобы выяснить, как саркофаг оказался на пляже и почему его перепрофилировали под бар.

Римские артефакты часто являются предметом торговли в Болгарии. Полиция изъяла 4600 археологических предметов, привезенных в Великобританию из Болгарии в 2020 году.

Среди ценностей: урны, лампы, наконечники стрел и древние монеты, происходившие из военных лагерей, когда-то находившихся в северной Болгарии.

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