Статуи змей и ребенок-жрец. Археологи раскопали уникальные древние пожертвования в лечебном источнике в Италии

Археологи в Италии раскопали горячий источник, который более двух тысячелетий назад использовали люди, известные как этруски. Это было священное место, где они оставляли свои пожертвования.

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В целебном источнике исследователи нашли "действительно необыкновенные" древние пожертвования в горячем целебном источнике в Италии. Среди интересных находок – статуи змей и ребенок-жрец, пишет LiveScience.

Источник, где были найдены скульптуры, расположен в Сан-Кашано-дей-Баньи, муниципалитете, расположенном примерно в 120 километрах северо-западнее Рима. Это место начало использоваться для жертвоприношений, которые дают надежду на божественную защиту или вмешательство, еще в III веке до нашей эры, говорят эксперты из Министерства культуры Италии.

Ученые рассказывают, что этот источник использовали люди, известные как этруски, которые жили в Италии примерно 2600 лет назад. Они были постепенно подчинены и ассимилированы Римской республикой по мере ее расширения.

По словам историков, даже после того, как римляне захватили полный контроль над этой территорией, источник продолжали использовать для жертвоприношений, а некоторые из раскопанных останков имеют надписи на латинском языке.

Археологи раскапывают источник с 2019 года и ранее сообщали о находке двух десятков потрясающих бронзовых скульптур и тысяч монет. Последние находки, обнаруженные при раскопках источника в 2024 году, включают несколько бронзовых статуй змей, которые были найдены в некоторых из самых глубоких отложений источника.

Статуи змей отличаются по размеру, самая большая имеет длину 90 сантиметров. Исследователи предполагают, что эти статуи, возможно, были установлены весной, чтобы служить защитниками территории.

Команда экспертов также нашла ряд других статуй, в том числе разрезанное пополам обнаженное мужское тело, содержащее надпись на латинском языке, о том, что его создал мужчина, по имени Гай Росций и посвятил статую весне. Тот факт, что его разрезали пополам, мог быть связан с целительной силой источника, предполагают ученые.

Другая небольшая статуя, возможно, детская, изображает жреца, который мог предвещать. В левой руке он держит мяч, который, вероятно, использовался для ритуалов гадания, говорится в заявлении. А на его правой ноге есть этрусская надпись, которая до сих пор не расшифрована.

Среди остальных находок – небольшая скульптура бронзового быка, изысканная лампа, стеклянные емкости с мазью и многочисленные монеты, датируемые временами Римской империи.

Это открытие "является действительно чрезвычайными и одними из наиболее значимых в XXI веке. Никакое другое не показывает такое разнообразие высококачественных бронзовых посвящений, которые дают более полное представление о роли, которую целебные святилища играли в жизни верующих", – сообщила профессор истории искусства из Университета Северной Аризоны, которая не участвовала в раскопках, Александра Карпино.

Команда экспертов также обнаружила большое количество хорошо сохранившихся органических остатков, в том числе остатки тысяч яиц. В некоторых случаях они настолько хорошо сохранились, что желток все еще виден внутри яиц, которые были не полностью целыми. По всей вероятности, яйца были отложены во время ритуалов, связанных с возрождением и регенерацией, предполагают исследователи.

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