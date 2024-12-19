7000-летняя статуэтка, похожая на инопланетянина, стала 'полным сюрпризом' для археологов в Кувейте. Фото

Археологи в Кувейте обнаружили 7000-летнюю глиняную фигурку, похожую на современные изображения инопланетян. Находка стала "полным сюрпризом" для ученых.

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Глиняная голова шестого тысячелетия до нашей эры является первой найденной в Кувейте или Персидском заливе. Однако подобные артефакты уже выявляли в древней Месопотамии, пишет LiveScience.

Маленькая глиняная голова с раскосыми глазами, плоским носом и вытянутым черепом была найдена во время раскопок в Бахра 1 – доисторическом месте на севере Кувейта, где общая кувейтско-польская команда проводила раскопки с 2009 года.

По историческим данным, Бахра 1 являлось одним из древнейших поселений Аравийского полуострова, которое длилось примерно с 5500 до 4900 года до н.э. В течение этого времени Бахра 1 была заселена убейдами, культурой, происходящей из Месопотамии и известная своей характерной керамикой, в частности фигурками, похожими на пришельцев, говорят историки.

Руководитель раскопок, археолог из Польского центра средиземноморской археологии Варшавского университета Агнешка Шимчак рассказала, что убейды переплелись с неолитическими или новокаменными обществами в Персидском заливе в шестом тысячелетии до нашей эры.

Столкновение этих народов и их культур привело к "доисторическому перекрестку культурного обмена", добавила Шимчак. Часть этого обмена включала искусство, в частности, раскопанную статуэтку.

"Открытие фигурки стало полным сюрпризом для всей команды, поскольку это была первая подобная находка не только среди более 1,5 тысяч мелких артефактов, выкопанных на месте Бахра-1, но и в регионе Персидского залива", – подчеркнула археолог.

Кроме того, эта фигурка изготовлена ​​из месопотамской глины, а не из "грубой красной керамики", характерной для Персидского залива. Это означает, что убейды активно импортировали свои традиции в регион, говорят исследователи.

Агнешка Шимчак еще добавила, что вновь обретенная статуэтка, вероятно, "насыщена символическим значением", хотя она была обнаружена в "земной зоне деятельности", а не в особом или символическом месте – как в могилах, где находили предыдущие фигурки в Месопотамии.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине, возле Галича, нашли глиняные фигурки эпохи "раннего железа".

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