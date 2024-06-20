Портал в подземный мир. В Мексику вернули 3000-летние 'двери в ад', посвященные богу ацтеков

Тайну древних 3000-летних "дверей в ад", посвященных богу ацтеков, наконец-то разгадали. Это удалось сделать после того, как украденный артефакт после 64 лет поисков вернулся в Мексику.

Видео дня

Дверью в ад называют мексиканскую старинную ценность под названием Пещерная маска ольмеков. Она была украдена в начале 1960-х годов, пишет The Sun.

Артефакт весом 2000 фунтов, которому почти 3000 лет, изображает бога ягуара Тепейоллотликухти с большими овальными глазами, расширенными ноздрями и открытым ртом. Ольмеки считали ягуаров священными животными и верили, что произошли от них. До настоящего времени дошло много изображений и скульптур этого животного, сделанных ольмеками.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг младший подчеркнул, что маска является "чрезвычайно редкой" и была создана еще в 800 году до нашей эры в Мексике. "Олицетворяя переход в потусторонний мир, огромная пещерная маска ольмеков охраняла вход в церемониальную пещеру в археологическом месте Чалкацинго (Мексика). Это невероятное древнее произведение является редким окном в прошлое ольмекского общества", – добавил Брэгг.

Окружной прокурор рассказал, что похитители маски разбили ее на куски, чтобы облегчить контрабанду. И почти 60 лет ее отправляли в разные музеи и частные коллекции по всей территории США. Документы также показали, что маска была недавно продана частному коллекционеру, прежде чем ее снова изъяли.

"Пещерная маска наконец-то может вернуться к остальным сопутствующим монументам", – подытожил Элвин Брэгг.

Поскольку цывилизация ольмеков были одной из самых влиятельных древних цивилизаций ранней Америки, её произведения искусства считаются одними из самых ярких произведений США.

OBOZ.UA также писал, что старейшее в мире вино нашли в Испании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!