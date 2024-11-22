SpaceX и NASA показали, как Starship поможет астронавтам высадиться на Луну. Фото

Американская космическая компания SpaceX и агентство NASA опубликовали новые иллюстрации и описали, как ракета Starship может переправить астронавтов Artemis на поверхность Луны. Эксперты показывают разнообразные маневры и шаги, которые многоразовый корабль Илона Маска должен будет выполнить в рамках текущего плана американского агентства.

Видео дня

По замыслу специалистов, Starship будет пристыковываться на лунной орбите к космическому кораблю NASA Orion, а астронавты переместятся из капсулы в транспортное средство SpaceX. Оттуда Starship доставит астронавтов на поверхность Луны, пишет Space.com.

На одном из фото показаны два корабля Starship, которые стыкуются, чтобы перекачивать топливо из одного в другой. Поскольку HLS будет перевозить тяжелое оборудование, предназначенное для Луны, оно будет тратить много топлива, исходя из гравитации Земли. Во время путешествия к спутнику Земли его нужно будет дозаправить, поэтому SpaceX разрабатывает технику орбитальной передачи топлива, объясняют разработчики.

Как видно на изображениях, у обновленного варианта HLS Starship другая конфигурация – имеет окна и не имеет плавников, имеющихся в типичных вариантах Starship.

HLS на этих новых иллюстрациях также имеет гладкое белое покрытие, в отличие от нержавеющей стали, усеянного черными теплозащитными плитками, которые можно увидеть на других кораблях Starship, говорят специалисты.

На одном из рендеров изображены два астронавта в лунных костюмах Axiom Space, которые спускаются на лунную поверхность на лифте.

Еще одна иллюстрация изображает Starship HLS компании SpaceX с включенными двумя из шести двигателей Raptor во время торможения перед попыткой приземлиться на Луну.

Напомним, что сперва NASA планировало миссию Artemis 3 на 2024 год, однако отложило до сентября 2026 года. орбитального полета. Задержки связаны с проблемами разработки аппаратного обеспечения, включая проблемы с тепловым щитом Orion и длительным графиком разработки, с которым SpaceX столкнулась во время подготовки Starship к орбитальному полету.

Ранее OBOZ.UA писал, что впервые в истории космонавтики SpaceX смогла посадить носитель Super Heavy на стартовую площадку после запуска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!