Современная технология воспроизвела голос короля Ричарда III, погибшего в 1485 году. Видео

Ричард III заговорил. Благодаря современной технологии удалось воспроизвести голос средневекового монарха.

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Короля Великобритании увековечили словами Шекспира "Коня! Коня! Пол царства за коня!". Новейшие технологии показали, как эта фраза могла бы звучать из уст правителя перед его смертью в 1485 году в битве при Босворте, пишет NBC News.

Проект, над которым работали 10 лет, является детищем вокальной тренерши из Англии Ивонн Морли-Чисхолм. Имея мечту воспроизвести голос Ричарда III, она обратилась к команде ученых Face Lab при Ливерпульском университете Джона Мура. Ивонн заручилась поддержкой ведущих специалистов в разных сферах для создания правдивого аватара средневекового монарха.

"Работа касалась стоматологии, физиотерапии, черепно-лицевой реконструкции, оригинального произношения, судебной психологии и всего прочего. Нужно было 10 долгих лет, чтобы сложить кусочки пазла вместе. Мы ведь хотели, чтобы это было основано на доказательствах", – рассказала Морли-Чисхолм.

Чтобы понять, как могли звучать слова Ричарда, Ивонн позвала на помощь ведущего лингвиста и эксперта по произношению XV века, профессора Дэвида Кристала.

Кристал рассказал, что он создал "звуковую систему" эпохи, рассматривая написание слов, рифмы, которые были в поэзии того времени, и то, что писали современники Ричарда о правописании и произношении английского языка. По его словам, результат "совсем не похож" на любой современный акцент.

"Ничего подобного еще не делали. Это примерно 90% точности воспроизведения", – заявил Дэвид Кристал.

Напомним, что скелетные останки Ричарда III обнаружили 12 лет назад под автостоянкой в ​​британском Лестере.

Благодаря компьютерной томографии скелета короля, ученым удалось реконструировать его лицо и тело. Ученые обнаружили, что хотя Ричард и имел искажение позвоночника, он не был таким горбатым, каким его изображал Шекспир.

"Скелет опроверг все мифы. Он не хромал, не имел высохшей руки, не был горбат. Ричард мог выступать на публике. Без обнаружения его останков, проект по восстановлению голоса был бы невозможен", – подчеркнула Ивонн Морли-Чисхолм.

Ранее OBOZ.UA писал, что могилу британского короля обнаружили под автостоянкой.

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