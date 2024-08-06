Солнце выпустило две мощные вспышки менее чем за 2 часа. Фото

Утром понедельника, 5 августа, Солнце снова продемонстрировало свою силу, выпустив не одну, а две вспышки класса X. И произошли эти выбросы в промежутке менее чем за 2 часа.

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Вспышки Х являются сильнейшим классом солнечных вспышек. По словам экспертов, на этой неделе активность Солнца будет и дальше высокой, пишет Space.com.

По данным NASA, первый взрыв X, начавшийся от солнечного пятна под названием AR3767, достиг своего пика 5 августа около 9:40 утра по восточному времени. Менее чем через два часа солнечное пятно AR3780 вызвало вспышку тоже класса X, пик которого достиг в 11:27.

Эксперты отмечают, что солнечные вспышки часто сопровождаются огромными выбросами солнечной плазмы, которые называются корональными выбросами массы (CME), которые могут повлечь за собой геомагнитные бури, если поражают Землю. Эти штормы, в частности, могут иметь отрицательные последствия, такие как нарушение работы электросетей и нарушение радиосигналов.

Геомагнитные штормы также могут усилить полярные сияния, делая эти световые шоу более интенсивными и распространяя их на более низкие широты, чем обычно. Именно геомагнитная буря принесла северное сияние на части Западного побережья США на прошлой неделе.

Ученые Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) Национального управления океанических и атмосферных исследований США прогнозируют, что к середине этой недели будут еще вспышки от трех активных солнечных пятен – AR3772, AR374 и AR3780.

По словам экспертов, геомагнитные бури низкого уровня также остаются возможными. Но это может измениться в зависимости от того, насколько сильные будут грядущие солнечные бури и будут ли они посылать CME в направлении Земли.

Ранее OBOZ.UA писал, что на Солнце произошла мощная вспышка класса Х: в нескольких регионах Земли исчезла радиосвязь.

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