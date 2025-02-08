Снежная Луна 2025: как увидеть полнолуние с 'Сердцем Льва' перед Днем святого Валентина

Февральская полная Снежная Луна появится в этом году на небе перед Днем святого Валентина – 12 февраля. Интересно, что полнолуние будет иметь королевского спутника, поскольку сойдет вместе со звездой по прозвищу "Сердце Льва".

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Второе полнолуние в 2025 году хорошо будет видно в сумерках в момент восхода в среду, 12 февраля. Однако оно будет ярким также 11 и 13 февраля, пишет LiveScience.

По словам астрономов, самая яркая звезда в созвездии Льва, Регул, находится на расстоянии около 79 световых лет от Земли и является одной из самых ярких звезд на ночном небе. Ее называют "Сердце Льва" за расположение в созвучном созвездии, сообщает Sky&Telescope.

Регул является одной из четырех "царских звезд" древнеоперской астрономии, говорят ученые. Как и три других – Альдебаран в Тельце, Антарес в Скорпионе и Фомальгаут в Золотых Рыбах – она выглядит близкой к эклиптике, траектории Солнца через небо и плоскость Солнечной системы.

Это означает, что все четыре звезды часто появляются вблизи Луны и планет на ночном небе и вблизи Солнца днем, объясняют ученые.

Лучший способ увидеть восток полнолуния – найти место на повышении или открытой местности с четким видом на восточный горизонт, советуют астрологи. Снежная красавица будет прекрасно видна невооруженным глазом при безоблачном небе.

Следующей полной будет Луна-червь, которая сойдет 14 марта. Интересно, что с вечера она войдет в тень Земли, что приведет к полному лунному затмению.

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