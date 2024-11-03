Сначала крик, потом смех: ученые рассказали, как правильно пугать людей

Исследователи выдвигают теорию о том, как правильно пугать людей. По словам ученых, часто люди во время испуга сначала кричат, а потом смеются.

Видео дня

Такие скачки эмоций объясняются тем, что некачественные страшилки могут вызвать смех. Однако в первую очередь неожиданность вызывает страх и крик, пишет TheGuardian.

Многие любят пугать своих знакомых не только на Хэллоуин, но и при каждом удобном случае. А видео с такими розыгрышами очень популярны в сети и набирают миллионные просмотры, пишет DailyMail.

Однако исследователи отмечают, что, чтобы действительно вызвать у человека страх, нужно хорошо продумать свой розыгрыш. Ибо подавляющее большинство таких розыгрышей вызывает у людей смех, который, правда, в первые секунды может вызвать крик из-за неожиданности.

Команда ученых изучила данные из 100 онлайн-видеороликов с устрашающими розыгрышами, обнаружив, что успешные пранкеры, как правило, усиливали стимулы, которым подвергались их жертвы, например, нацеливаясь на типичные фобии.

"Просмотр видео, на котором совершенно незнакомый человек становится жертвой страшной затеи, может не пугать зрителя по ту сторону экрана, поскольку это социально разные люди. Поэтому онлайн-пранкеры должны украшать свои проделки интересными, всеобъемлющими фобиями, чтобы получить большую реакцию", – сказал Марк Хе-Кнудсен, доктор философии и исследователь юмора в университете Дании, руководивший исследованием.

Хе-Кнудсен считает, что его выводы могут быть полезны для шутников. "Главный урок – знать свою аудиторию и соответствующим образом адаптировать под них страхи. Не одевайтесь, как серийный убийца, и не прячьтесь в бабушкином шкафу. Но просто подойти к своему другу и сказать: "Бу!", тоже не самый лучший вариант. Нужно предположить, какой уровень страха способен поднять уровень напряжения", – говорит исследователь. Но ученый отмечает, что не стоит перегибать палку. Пугать нужно так, чтобы можно было потом всем вместе над этой затеей посмеяться.

"Но когда вы смеетесь, предложите вашим "испуганным" друзьям смеяться вместе с вами, чтобы они не чувствовали, что над ними смеются. Ведь тогда ситуация получится напряженной", – подытожил Марк Хе-Кнудсен.

"Многие люди, включая актеров-страшилок, считают, что больше страха всегда лучше для пугающего человека. Однако исследования показывают, что это не так. Вместо этого люди ищут сладкую середину, между страхом и смехом, где удовольствие будет максимальным", – добавил ученый из лаборатории рекреационных страхов Орхусского университета доктор Колтан Скривнер.

Ранее OBOZ.UA писал, что на зонд "Гера" сделал жуткие фото Земли на Геловине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!