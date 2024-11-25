Сможет заменить полипропилен: ученые создали пластик, полностью разлагающийся в морской воде

Международная группа ученых, возглавляемая японский исследователь, создала пластик, который полностью растворяется в морской воде быстрее других его видов и даже бумаги. Речь идет о диацетате целлюлозы или биопластике, который используется в повседневной жизни более века.

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Открытие предоставляет новые возможности в борьбе с загрязнением Мирового океана, говорят специалисты Океанографического института Вудс-Хоул (WHOI) в США, проводившие исследование. Статья с результатами опубликована в журнале ACS Publications, сообщается на официальном сайте института.

Ученые подчеркнули, что диацетат целлюлозы – это природный полимер, содержащийся в стенках растительных клеток, особенно в хлопке или древесине. Он существует с конца 1800-х годов и используется во всем: от оправ для солнцезащитных очков до сигаретных фильтров (самое распространенное применение), фотопленки и миллиона других вещей в повседневной жизни людей.

В ходе исследования было обнаружено, что этот диацетат целлюлозы является наиболее быстроразлагаемым типом пластика в морской воде – технически классифицируется как биопластик – с простой модификацией, которую называют "вспениванием", что делает его пористым.

"Мы перевели фундаментальные знания в дизайн нового материала, который одновременно удовлетворяет потребности потребителей и разлагается в океане быстрее, чем любой другой известный нам пластиковый материал, даже быстрее бумаги. Это большая история успеха в области, которая часто фокусируется на негативных аспектах загрязнения пластиком, а не на работе над решением проблемы", – прокомментировал старший автор исследования Колин Уорд.

Отмечается, что в течение 36-недельного испытания пена диацетата целлюлозы, помещенная в непрерывно проточные резервуары с морской водой, потеряла 65-70% своей первоначальной массы. По сравнению с другим распространенным пластиком, который можно найти в каждом океане, пенополистирол показал нулевую деградацию за тот же период.

Уорд и другие ученые WHOI сотрудничали с компанией по производству биопластика Eastman, которая внесла свой вклад в это и предыдущие исследования, поставляя материалы, финансируя и выступая в качестве соавтора.

Исследование проводилось в контролируемой среде в лаборатории с использованием непрерывно проточной морской воды из залива Мартас-Винъярд близ Кейп-Кода, штат Массачусетс. Ученые могли контролировать свет, температуру и другие переменные для воспроизведения динамических условий океана.

В январе 2024 года появились результаты предыдущего 16-недельного исследования WHOI. В нем ученые использовали тот же резервуар с морской водой и сравнивали восемь различных соломинок, изготовленных из диацетата целлюлоза (CDA), полигидроксиалканоатов (PHA), полимолочной кислоты (PLA), полипропилена (PP) и бумаги.

Так, соломинки из PLA и PP не имели измеримых признаков деградации, в то время как другие деградировали до 50%. При сравнении тогдашнего прототипа пенопластовой соломинки CDA с твердой соломинкой CDA исследователи обнаружили, что первая деградировала на 190% быстрее второй (в 15 раз быстрее бумажной соломинки).

В WHOI подчеркнули, что уже сейчас, благодаря успеху исследования со вспененным диацетатом целлюлозы, компания Eastman выпустила биоразлагаемый и компостированный лоток для замены обычных лотков из пенополистирола, используемых для упаковки мяса, не разлагаемых ни в каких естественных условиях окружающей среды, на суше или в море.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые обнаружили микропластик в слоях осадочных пород, датируемых еще первой половиной 1700-х годов, когда его просто не могло существовать. Новая находка свидетельствует о пагубной способности микропластика проникать даже в среды, которых не касался современный человек.

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