Сколько секретов хранит человек: ученые определили среднее количество

Новое исследование показало, что большинство людей хранят сразу несколько личных тайн. Ученые установили среднее количество секретов, которые люди не раскрывают даже самым близким. Кроме того, специалисты выяснили, как такие скрытые мысли влияют на эмоциональное самочувствие.

Психологи из Мельбурнского университета провели исследование, чтобы понять, какие именно тайны люди хранят и насколько они влияют на повседневную жизнь. По результатам работы, рядовой человек имеет примерно девять секретов, которые он считает достаточно значимыми и часто оценивает негативно, пишет IFLScience.

Какие секреты люди скрывают чаще всего

Среди самых распространенных оказались неправда или скрытая ложь – об этом сообщили 78% участников. Также значительная часть людей призналась, что имеет тайное недовольство определенными физическими чертами (71%). Кроме того, распространены финансовые секреты (70%), скрытые романтические чувства (63%) и тайное сексуальное поведение (57%).

В то же время исследователи отмечают, что эти показатели не обязательно отражают ситуацию во всем обществе. При отборе добровольцев в эксперимент брали только тех людей, которые уже имели хотя бы одну актуальную тайну, поэтому реальное количество секретов в среднем может отличаться.

Как секреты влияют на психологическое состояние

Для более точного анализа ученые привлекли 240 добровольцев, которые в течение двух недель ежедневно заполняли специальные дневники. Всего было собрано 2764 ежедневных опроса, что позволило исследовать, как часто люди думают о своих секретах.

Выяснилось, что мысли о скрытых тайнах обычно возникают спонтанно, а не намеренно. В такие моменты люди чаще испытывают тревогу или беспокойство. Зато когда участники сознательно размышляли о своих секретах, уровень волнения оказывался ниже.

Ученые также установили, что люди, которые специально возвращаются к своим тайнам в мыслях, чаще фантазируют о них. Те же, у кого мысли о секретах возникают непроизвольно, склонны больше переживать и беспокоиться.

В итоге исследователи пришли к выводу, что наличие секретов может создавать своеобразный круг негативных эмоций и мыслей. Именно поэтому дальнейшие исследования должны выяснить, могут ли сознательные размышления над собственными тайнами помочь людям лучше справиться с психологической нагрузкой.

