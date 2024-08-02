Сильные дожди в Бразилии обнажили останки одного из самых древних динозавров мира. Видео

Археологи в Бразилии наткнулись на останки одного из древнейших динозавров мира. Удивительное открытие удалось совершить благодаря сильным дождям, обнажившим скелет гигантского животного, жившего миллионы лет назад.

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Палеонтологи обнаружили окаменелости рядом с водоемом в муниципалитете Сан-Жуан-ду-Полесине на юге Бразилии. Команда ученых утверждает, что динозавру, который официально еще не идентифицирован, примерно 233 миллиона лет и принадлежал он к семейству триасовых хищников под названием Herrerasauridae (герреразавр), пишет LiveScience.

По информации Государственного информационного агентства Бразилии, скелет динозавра почти полностью сохранился. Исследователи сейчас пытаются восстановить открытые окаменелости, прежде чем они будут утрачены или уничтожены новыми волнами осадков.

"Если идет сильный дождь, мелкие материалы иногда теряются, прежде чем мы можем добраться до них. Поэтому сейчас мы спешим, чтобы спасти все найденные материалы", – сказал руководитель раскопок, палеонтолог из Федерального университета Санта-Мария в Бразилии Родриго Темп Мюллер.

Если найденный образец действительно является герреразавром в возрасте 233 миллиона лет, это поможет ученым расшифровать основу генеалогического дерева динозавров. "Он является одним из старейших в мире и, вероятно, поможет нам понять происхождение динозавров, в частности первую волну хищников, занявших вершину пищевой цепи", – добавил Мюллер.

По словам палеонтолога, динозавр имел примерно 2,5 метра в длину, но этот вид мог быть еще больше. "Это хищное двуногое животное, которое ходило на задних лапах и, вероятно, имело руки свободные, чтобы держать добычу. Мы не можем сказать, что он достиг своего максимального размера. Хотя его длина была 2,5 метра, некоторые особи в этой группе могли достигать пяти-шести метров", – подчеркнул руководитель раскопок.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые нашли новый вид динозавра размером с американского бизона.

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