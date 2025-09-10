'Шахматная доска', которая окружает реку: астронавт сделал уникальный снимок из космоса. Фото

Астронавт в 2017 году зафиксировал из космоса участок земли на северо-западе США, где ландшафт приобрел вид огромной шахматной доски. Фото сделано вблизи реки Прист, примерно в 65 километрах от канадской границы.

Снимок опубликовало издание Livescience со ссылкой на архив NASA. В материале объясняется, что этот узор – не природное явление, а результат давней программы лесного хозяйства, которая началась еще в XIX веке. По словам специалистов, цель системы – совместить вырубку древесины с восстановлением экосистемы.

Инициатива, которая длится уже около двухсот лет, предусматривает высадку новых деревьев на месте вырубленных участков. Когда насаждения созревают, очередные квадраты снова заготавливают, а цикл повторяется. На снимке это выглядит как комбинация белых и темных квадратов – частично благодаря снегу, который укрыл молодые саженцы.

Лес в клеточку

По данным Earth Observatory NASA, "шахматная доска" простирается примерно на 8 километров в ширину и состоит из почти 185 квадратов. Каждый из них имеет площадь около 130 тысяч квадратных метров, что соответствует размеру двух десятков футбольных полей. Заметной ориентирной точкой является холм Уайттейл-Бьют, с которого наблюдают за пожарами.

Кроме лесного узора, на фото видно дорогу, специально проложенную для вывоза древесины грузовиками. Ранее же древесину транспортировали иначе – сплавляли бревна по реке Прист, которая входит в бассейн Колумбии. Практику "лесного сплава" окончательно прекратили в 1990-х, чтобы открыть доступ к рекреационному использованию водоема.

Дополнительные штрихи

Снимок сделан накануне захода солнца. Из-за низкого положения светила часть горных склонов залита золотым сиянием, а другие погружены в глубокие тени. В летний период контраст между участками менее ощутим – темные и светлые квадраты выглядят как разные оттенки зеленого.

