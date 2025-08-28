Детали завораживают: ученые показали самое детальное в истории фото вспышки на Солнце

Такими вспышки на Солнце еще не видел никто на Земле. Крупнейший в мире солнечный телескоп только что получил фотографию этого явления с наибольшим в истории разрешением.

Потрясающим снимком поделилось издание Live Science. Исследователи настроили гавайский солнечный телескоп имени Дэниела К. Иноуи на заключительные этапы мощной солнечной вспышки X-класса, которая состоялась 8 августа 2024 года. После длительной обработки удалось получить детальные изображения хаотических плазменных петель на поверхности Солнца. Эти наблюдения могут помочь ученым понять механизмы солнечных вспышек и сделать прогнозы будущих вспышек более точными.

"Это первый случай, когда солнечный телескоп имени Иноуи наблюдал вспышку X-класса", – рассказал соавтор исследования Коул Тамбурри, гелиофизик из Университета Колорадо в Боулдере. "Эти вспышки – одни из самых энергетических событий, которые создает наша звезда, и нам посчастливилось сфотографировать эту в идеальных условиях наблюдения", – добавил ученый.

Солнечные вспышки — это массивные вспышки света, излучаемые Солнцем во время солнечных бурь. Скрученные магнитные поля создают большие, связанные петли плазмы, называемые аркадами, которые простираются в корону — горячий, внешний слой солнечной атмосферы. Когда магнитные поля настолько закручиваются, что возвращаются на место (явление, называемое магнитным пересоединением), Солнце выбрасывает в космос частицы и энергию в виде солнечных вспышек. Если энергия от такой вспышки направляется на Землю, она может нарушить радиосвязь и работу космических аппаратов, вращающихся вокруг нашей планеты.

Но ученые не знают размера плазменных петель, которые составляют эти аркады. Предыдущие наблюдения отдельных петель ограничены разрешением старых солнечных телескопов.

В новом исследовании, опубликованном 25 августа в The Astrophysical Journal Letters, Тамбурри и его коллеги показали изображение плазменных петель высокого разрешения на последних стадиях мощной солнечной вспышки. Им удалось получить этот снимок с помощью инструмента Visible Broadband Imager, установленного на телескопе Иноуи. В среднем плазменные петли охватывали ширину около 48 км. Но некоторые из них были меньше – до 21 км, что примерно соответствует разрешению телескопа.

"Мы наконец заглянули в пространственные масштабы, о которых размышляли годами", – заявил Тамбурри в заявлении. "Это открывает путь к изучению не только их размера, но и формы, их эволюции и даже масштабов, в которых происходит магнитное пересоединение – движущая сила вспышек", – пояснил он.

По мнению исследователей, корональные петли, которые можно увидеть на снимке, могут быть строительными блоками больших солнечных аркад. "Если это так, то мы не просто различаем пучки петель; мы впервые различаем отдельные петли", – говорится в заявлении Тамбурри. "Это как будто мы сначала видели лес, а потом вдруг увидели каждое дерево", – описал значение своей работы физик.

Новые данные о корональных петлях могут помочь ученым улучшить модели солнечных вспышек и лучше понять магнитное поле в короне, пишут исследователи в своей работе. "Это знаменательный момент в солнечной науке. Мы наконец видим Солнце в тех масштабах, в которых оно работает", – подытожил Тамбурри.

