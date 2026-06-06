Шаг к преодолению наследственных болезней: ученые отредактировали ДНК эмбрионов с беспрецедентной точностью

Ученые Колумбийского университета США смогли отредактировать ДНК ранних человеческих эмбрионов с беспрецедентной точностью. Научное решение смогло открыть путь к тому, чтобы дети получили особые способности.

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Об этом сообщает газета The New York Times. Подобный подход годами вызывал беспокойство в мировом научном сообществе.

Как это работает

Издание пишет, что с одной стороны, эта технологияможет позволить родителям безопасно исправлять болезнетворные мутации в эмбрионах. Однако ее также можно использовать для выбора желаемых черт ребенка.

Благодаря базовому редактированию ДНК, ученые смогли тщательно заменить отдельные генетические буквы в последовательностях ДНК, не нанося вреда, который часто наблюдали при ранней форме редактирования генов.

Для этого в 2020 году глава генного исследования, профессор Колумбийского университета Дитер Эгли и его коллеги провели эксперимент. Они получили донорскую сперму от мужчин с мутацией в гене под названием EYS, вызывающей наследственную слепоту. Исследователи использовали сперму для оплодотворения здоровых яйцеклеток, создавая человеческие эмбрионы с одной рабочей копией EYS и одной дефектной копией.

Предыдущие исследования показали, что эмбрион может восстанавливать ген, используя здоровую версию в качестве ориентира. Лишь некоторые эмбрионы сделали это, получив две рабочие копии гена EYS, но примерно у половины из них восстановление не удалось. Некоторые отрезали длинные участки ДНК, некоторые уничтожили всю хромосому, на которой расположен ген EYS.

"Это имело совершенно катастрофические последствия", – сказал Эгли.

Базовое редактирование часто оказалось лучше предыдущих методов. В прошлом году ребенок был вылечен от потенциально смертельного генетического заболевания после получения индивидуального набора молекул для редактирования основ.

Эгли и его коллеги доставили свои базовые редакторы в оплодотворенные яйцеклетки и в двухклеточные эмбрионы, пожертвованные родителями. Исследователи не обнаружили никакого значительного вреда, зато генетикам удалось успешно изменить как гены PCSK9, так и HBG. В некоторых экспериментах они одновременно изменяли оба гена в одном эмбрионе.

Но редактирование все еще не было идеальным, пишет издание. Иногда базовые молекулы редактирования не могли найти свою целевую ДНК. В результате некоторые клетки в эмбрионах сохраняли оригинальные версии генов, а другие были изменены.

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