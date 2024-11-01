Съели 10 миллионов рыб: зафиксирован крупнейший в истории случай хищничества

Ежегодно миллиарды мойв направляются к побережью Норвегии на нерест, и в это время другие рыбы пользуются их скоплением. Проанализировав одну из таких миграций, ученые зафиксировали крупнейший в истории случай хищничества.

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На глазах ученых гигантский косяк трески напал на более чем 10-миллионный косяк мойвы и уничтожил его в течение четырех часов. В процессе исследования ученые получили представление о динамике популяции двух важнейших рыб региона, пишет IFLScience.

Исследователь из Массачусетского технологического института Николас Макрис и его коллеги использовали эхолот под названием Ocean Acoustic Waveguide Remote Sensing (OAWRS), чтобы наблюдать движения рыб на большой территории.

Аппарат обнаружил, что мойвы плавали в виде неплотно скученных особей, но на рассвете они направились к морскому дну и объединились в косяк протяженностью в десятки километров. Макрис и его коллеги подсчитали, что там было 23 миллиона рыб общим весом 414 тонн, которые действовали согласованно.

"Мы обнаружили, что мойва сбилась в критическую плотность. Если рыбы достаточно близко друг к другу, они могут принять среднюю скорость и направление другой рыбы, которую они могут почувствовать вокруг себя, и, наконец, образовать массивный, цельный косяк", – рассказал Николас.

По словам ученых, это известное поведение косяков у многих рыб, однако у мойвы его никогда раньше не наблюдали. Мелкая рыба сбивается в косяки отчасти для экономии энергии, а также потому, что их движения могут запутать хищников. Однако эта концентрация также делает их мишенью, в том числе для трески, говорят эксперты.

Как только стая мойвы образовалась, треска создала собственную стаю, которая, по подсчетам Мариса и его коллег, содержала 2,5 миллиона рыб, и пошла на охоту. Всего за четыре часа примерно 10,5 миллиона мойв погибло, сообщили исследователи.

Благодаря таким технологиям, как OAWRS, ученые могут увидеть и проанализировать масштабы таких событий в океане.

"Это происходит в ужасающих масштабах. Мы наблюдаем, как огромный косяк мойвы приближается, как волна вокруг спортивного стадиона, и они собираются вместе, чтобы создать защиту. Однако объединяются и хищники, чтобы согласованно атаковать", – поделился впечатлениями Макрис.

"Такое "катастрофическое" событие хищничества, которое мы наблюдали, может привести к драматическим последствиям для этого вида, а также для многих видов, зависимых от них", – добавил ученый.

Команда ученых обеспокоена тем, что повышение глобальной температуры сделает некоторые места нереста мойвы непригодными. Основные места питания мойвы каждую зиму находятся на краю арктического морского льда. Когда морской лед отступает, путешествие к местам нереста становится длиннее, и не все рыбы его одолеют, предполагают ученые.

Ученые говорят, что это не просто предположение: сочетание климатических изменений и неудач в управлении рыболовством привело к сокращению популяции мойвы в Баренцевом море и в прошлом. Морские птицы и морские млекопитающие питаются как непосредственно мойвой, так и такими видами, как треска, зависящими от нее. Если численность мойвы упадет, другие виды тоже исчезнут, говорят исследователи.

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