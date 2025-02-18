Самый известный астрофизик мира сделал жуткое предупреждение об астероиде – 'убийце городов'

Самый известный астрофизик мира Нил де Грасс Тайсон сделал жуткое предупреждение об астероиде – "убийце городов". Ученый существенно увеличил шансы на то, что астероид 2024 года YRA, имеющий ширину от 40 до 100 метров, может врезаться в Землю.

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Хотя по данным NASA, этот космический камень сейчас имеет 2,3 процента вероятности прямого удара по нашей планете. Однако данные еще могут изменяться, поскольку астероид приблизится к Земле 22 декабря 2032 года, пишет DailyMail.

"В настоящее время астероид 2024-YR4 размером с особняк имеет шансы один из пятидесяти удариться по Земле в течение следующих восьми лет", – написал астрофизик Нил де Грасс Тайсон в сети X.

Эксперты говорят, если бы этот космический камень ударился о Землю, то оставил кратер шириной более 900 метров на поверхности. А его взрыв был бы в 500 раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму во время Второй мировой войны.

И хотя шансы прямого удара низки, но ученые со всего мира будут очень внимательно наблюдать за астероидом, чтобы как можно раньше знать, станет ли он серьезной угрозой для Земли. И если это произойдет, у космических агентств будет достаточно времени для запуска оборонной миссии.

Однако администрация Трампа серьезно сокращает финансирование исследований. Национальный научный фонд (NSF) заморозил свой процесс утверждения грантов и новых расходов в январе 2025 года в ответ на распоряжение президента Трампа.

Стоит отметить, что NSF является самым крупным спонсором научных исследований в стране. Однако в этом месяце агентству было сказано готовиться к увольнению половины персонала и двух третей финансирования.

Другие федеральные научные агентства также сталкиваются с увольнениями и сокращением финансирования. Многие ученые, в том числе астрономы, выразили серьезную обеспокоенность тем, что это может означать для научного прогресса в США.

Теперь, когда астероид 2024 года YR4 имеет шанс поразить нашу планету, препятствование исследовательским усилиям может иметь разрушительные последствия, говорят эксперты.

"Сейчас, возможно, плохое время, чтобы уменьшать расходы на науку", – подчеркнул в сообщении Хастрофизик Нил де Грасс Тайсон.

Ранее OBOZ.UA писал, что ученые NASA назвали страны, которые могут пострадать от астероида "убийца городов". А также сообщал, что NASA приняло экстренное решение по астероиду – "убийцы городов".

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