Длина 6 метров и хвост-убийца: палеонтологи обнаружили новый вид гигантских бронированных динозавров

Палеонтологи идентифицировали новый вид гигантских бронированных динозавров весом более 3 тонн. Эти великаны с длиной тела 6 метров малый опасный хвост, являвшийся их смертельным оружием.

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Окаменелости были обнаружены в отложениях, датированных примерно 84-72 миллионами лет назад. По словам исследователей, это может быть "крупнейший представитель рода анкилозавров, когда-либо найденных в Китае ", пишет TheSun.

Новый динозавр получил название Huaxiazhoulong shouwen. По словам палеонтологов, окаменелость нашли в хорошем состоянии, были сохранены позвонки, ребра, кости конечностей и хвоста. Мощные лопатки динозавра свидетельствуют о хорошо развитых плечевых мышцах.

Кроме того, Huaxiazhoulong имеет собственную уникальную седалищную кость, которая образует нижнюю часть бедра. Это указывает на мощные ноги, которые ловко могли нестись, говорят исследователи.

Однако больше всего ученых поразил сверхмощный хвост найденного динозавра. Учитывая асимметричную булаву хвостовой конечности, этот зверь мог иметь отличное направление размаха – бить влево и вправо.

Несмотря на то, что благодаря своему мощному хвосту Huaxiazhoulong мог сбить с ног больших хищников, сам был травоядным. Он принадлежал к семье анкилозавров, известной своими крепкими панцирями и булавами хвоста.

По словам палеонтологов, анкилозавры жили около 165-66 миллионов лет назад. Они были четвероногими динозаврами, которые имели костные пластины, встроенные в кожу, и невероятно крепкие конечности, чтобы выдерживать их вес.

По словам исследователей, открытие нового вида Huaxiazhoulong позволяет по-новому понять разнообразие динозавров позднего мелового периода.

OBOZ.UA ранее писал, что новый птерозавр с хвостом-мечом раскрыл секреты эволюции летающих динозавров.

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