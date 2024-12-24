Руины древнего дворца нашли на месте, где Иаков боролся с Богом. Фото

Археологи обнаружили развалины 2800-летнего дворца. На этом месте, вероятно, библейский пророк Иаков боролся с Богом "от заката до рассвета".

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Каменные блоки с резными изображениями львов и пышных пиршеств были обнаружены на месте Талл ад-Дахаб в Трансиордании, которое, по мнению исследователей, "может быть библейским Маханаимом". Руины, вероятно, принадлежат к согласующемуся с Израильским королевством согласно которому древние израильтяне когда-то контролировали этот регион, пишет DailyMai.

Профессор Израиль Финкельштейн из Хайфского университета сказал, что недавно найденные руины дают больше подсказок, почему ключевые основополагающие библейские истории происходили именно в этой местности.

Маханаим, упомянутый в Старом Завете 13 раз, имеет глубокое значение в библейских рассказах. На иврите это слово означает "два лагеря". Когда Иаков увидел, то сказал: "Это лагерь Божий! И назвал он то место Маханаим", – говорится в письме.

Археологи также обнаружили вблизи руины здание эпохи Ирода, которое, возможно, являлось частью эллинистического и римского памятника, известного как Аматус. Это указывает на то, что это место сохраняло немаловажное значение даже в римский период.

Говорят, что на соседнем холме Пенуэль Иаков боролся с ангелом и назвал это место после того, как увидел "лицо Бога".

Хотя дворец еще не полностью раскопан, команда исследователей считает, что это была резиденция прямоугольной формы, построенная на платформе Иеровоамом II, 13-м царем Израиля, также упоминаемым в Библии.

В общей сложности на месте было обнаружено 10 блоков. На одном изображен мужчина, который несет козла как часть пиршественной сцены, на втором – двух лирников. На некоторых глыбах были выгравированы кони, финиковые пальмы, говорят археологи.

В блоках 4 и 5 представлены мотивы военной или охотничьей тематики, часто связанные со сценами пира. Исследование также показало, что два блока с головами львов, вероятно, были у входа в резиденцию, защищая ворота.

"Разрезанные блоки, найденные на месте библейского Маханаима, видимо, происходят от сложного здания железного века, которое служило элитной резиденцией", – предполагают исследователи.

"Небольшие размеры здания, прямоугольная планировка и, возможно, наличие возвышенной платформы, показывают, что это был не город, а возможно храмовый комплекс", – выдвигают еще одно предположение эксперты.

Исследователи подчеркнули, что их работа не доказывает подлинность библейских историй, но открытия показывают, что израильтяне жили в этом регионе тысячи лет.

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