Редкую белую косатку зафиксировал фотограф у побережья Японии

Возле Рауса на полуострове Сиретоко в Японии фотограф дикой природы зафиксировал редкую белую косатку. Эксперты считают, что она не альбинос, а лишена необходимого пигмента, то есть у нее лейкизм.

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Фотограф Хаякава признался, что это его излюбленное место для съемок, где он проводит 40-50 дней каждый год, ведь здесь происходит миграция косаток. Однако он даже не надеялся, что встретит столь уникальную представительницу этого вида, пишет IflScience.

"Это была первая белая косатка, которую я встретил за 15 лет фотографирования этих существ в Раусе", – написал Хаякава на платформе социальных медиа X.

И хотя раньше у Японии таких уникальных созданий еще не видели, однако извесной есть белая косатка, которой уже дали имя Фрости. Она время от времени появляется у побережья Калифорнии, чтобы продемонстрировать свою необычную окраску.

А впервые эти белые хищники были замечены 11 августа 2010, когда исследователи китов работали в западной части Тихого океана. Тогда на пути ученых встретилась косатка светлой окраски, которой дали название Айсберг.

А через два дня этот светлый красавец привел к лодке исследователей и своего друга, который тоже был белым, сообщает NewScientist.

С тех пор было замечено не менее восьми белых косаток в Тихом океане. Однако они практически не встречаются в других частях Мирового океана.

Из-за того, что ученым до сих пор не удалось взять генетические образцы ни у одного из белых китов, точная причина их необычного цвета непонятна.

OBOZ.UA ранее писал, что чрезвычайно редкую белую акулу обнаружили у Албании. А также отмечал, что впервые в мире зафиксирован лейкизм у летучих мышей.

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